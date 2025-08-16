Suheyn Cipriani niega haber querido 'comprar' a su madre: "Le ofrecí apoyo, ella no trabaja"

Suheyn Cipriani es una modelo que ha sufrido de agresión física de parte del padre de su hija, César Vega. Su madre salió a revelar que la joven habría intentado comprarla luego de que saliera a contar lo que sufrió en su infancia, pero decidió salir a aclarar lo sucedido con su progenitora.

Niega que intentó comprar a su madre

A través de sus redes sociales, Suheyn Cipriani realizó una transmisión en vivo donde salió a responder las acusaciones de su madre de aparentemente tratar de comprarla luego de que contará lo sufrió en su infancia. La joven aclara que solo trató de apoyarla económicamente porque no tendría una fuente de ingreses por falta de trabajo y no quería que pase por necesidades.

"Obviamente yo le ofrecí un apoyo económico... pero por qué le ofrecí un apoyo económico. Ella no trabaja, se dedica a su iglesia y yo no iba a dejar a mi mamá sin comer, sin pagar sus cosas. Sí, quise contar mi testimonio y no la iba a perjudicar, me entienden. A mí no me da el alma para hacer algo así y si por eso dicen que la quise comprar pues no es así, lean el contexto para que se pueda entender. Yo trabajo, toda mi vida he trabajado, he vendido hasta ole ole en la calle", expresó en sus redes.

¿Qué más dijo Suheyn Cipriani?

Así mismo, la modelo reveló que tenía planeado participar en 'El valor de la verdad' desde hace mucho tiempo, pero quería estar más estable psicológicamente. Además, no dudó en elogiar a Beto Ortiz como periodista y sorprendentemente, también a Magaly Medina mencionando que la admira desde hace mucho tiempo.

"Yo quise ir con Magaly porque es una periodista que me encanta, he querido ir a su podcast porque quería hablar muchas cosas. Ella es una mujer súper inteligente al igual que Beto, los dos son periodistas que me encantan. Una de las razones por la cual fui a 'El Valor de la Verdad' es porque admiro a Beto y sigo su carrera desde hace muchos años", agregó en sus declaraciones.

Suheyn Cipriani iba a tener un programa especial en 'El valor de la verdad' para terminar de contar todo sobre su madre, pero se arrepintió luego. Ahora, la modelo salió a contar que desea terminar con ese vínculo tóxico que tendría con su progenitora y niega que haya intentado comprarla.