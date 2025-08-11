Padre de Suheyn Cipriani llora al conocer difícil momento de la infancia de su hija: "Debí estar ahí"

Suheyn Cipriani conmovió a muchos en una de las ediciones más emotivas de "El Valor de la Verdad". La modelo y exreina de belleza reveló un episodio muy doloroso de su infancia, sin imaginar que su confesión haría llorar a su padre, quien escuchaba la historia por primera vez sentado a su lado en el set.

Padre de Suheyn Cipriani llora al enterarse de dolorosa historia

Una de las ediciones más conmovedoras de "El Valor de la Verdad" dejó a muchos con un nudo en la garganta. La modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani contó uno de los episodios más dolorosos de su vida, y lo hizo frente a su padre, quien no sabía nada hasta ese momento.

La joven reveló que, cuando tenía solo siete años, fue víctima de abuso. Su papá, sentado junto a ella en el set, quedó impactado y no pudo evitar romper en llanto. Beto Ortiz decidió pausar "El Valor de la Verdad" para que Suheyn pudiera acercarse a él y abrazarlo.

"Debí estar más ahí, ¿verdad?", expresó el padre de Suheyn Cipriani con lágrimas, lamentando no haber estado para protegerla. "Son cosas que no se pueden evitar", respondió la modelo. "Sí se pueden evitar", replicó su papá. "Ay, pa, ya pasó", contestó Suheyn. "Ya, ya, ya", repetía su padre mientras ambos se secaban las lágrimas. Finalmente, él le dijo con ternura: "Yo siempre voy a estar ahí. (Te amor) Y yo a ti preciosa". Ambos tomaron tras el fuerte momento.

Con la voz entrecortada, Suheyn recordó que en ese entonces vivía con su mamá y la pareja de ella. Según su testimonio, este hombre la manipuló para hacerle creer que tenían un vínculo especial.

"Sí, fue a los siete años. Vivíamos juntos, pero él me hizo creer que teníamos una relación, que me quería mucho. Yo crecí creyendo que tenía la culpa", confesó ante las preguntas de Beto Ortiz.

La modelo contó que, buscando apoyo, le contó lo ocurrido a su madre. Sin embargo, la reacción fue devastadora.

"Prefirió creerle a su pareja", relató. Aunque este hombre se fue unos meses, volvió a la casa y tuvo que convivir otra vez con él.

La situación empeoró cuando su mamá empezó a acusarla de estar "endemoniada", aumentando su dolor y soledad.

Un cambio de rumbo

A los once años, y ya sin soportar más, Suheyn Cipriani decidió irse de su casa paraa vivir con sus abuelos paternos.

"En ese momento, yo solo quería sentirme segura. No podía seguir soportando lo que pasaba en esa casa", recordó.

Ese cambio le dio un respiro, pero no borró las heridas emocionales que llevaba desde niña. Durante el programa, su papá escuchó por primera vez la historia completa. Con el rostro desencajado, trataba de procesar lo que acababa de oír.

Suheyn explicó por qué nunca se lo contó antes. "Yo sabía que si se lo decía, se iba a sentir mal, y no quería que cargara con eso. Por eso me lo guardé durante años", confesó. A pesar de todo, la modelo aseguró que ahora está en paz. "Ya perdoné y ahora me encuentro bien", dijo con firmeza, dejando claro que ha recorrido un largo camino de sanación.

La participación de Suheyn Cipriani en "El Valor de la Verdad" dejó una huella profunda en quienes la escucharon. Su valiente relato sobre uno de los momentos más difíciles de su infancia no solo sorprendió a su padre, sino que también conmovió a todo el público. Aunque las heridas del pasado no desaparecen, su testimonio refleja que, con fortaleza y perdón, es posible seguir adelante y encontrar paz.