Mafer Portugal sorprende al revelar como fue su paso de You Salsa a Papillón: ¿Qué dijo?

Mafer Portugal cerró el 2025 uniéndose a Papillón, una de las orquestas de cumbia más populares del país. La cantante, antes en You Salsa, sorprendió a sus seguidores al integrarse a la agrupación y ahora comparte detalles de este nuevo capítulo de su carrera.

Mafer Portugal explica su transición de You Salsa a Papillón

En una reciente entrevista para el programa 'El Reventonazo de la Chola', Mafer Portugal compartió cómo fue su transición de You Salsa a Papillón. Durante la emisión, la cantante y la orquesta participaron en un segmento donde se enfrentaban a sus "dobles", y la conductora "La Chola Chabuca" le preguntó cómo vivió el cambio de agrupación.

"Dos años estuve en You Salsa, la verdad que salir fue bastante complicado para mí porque son mi familia, los voy a extrañar demasiado, pero así es la vida y bueno, a seguir creciendo", comentó Portugal, reflejando la dificultad de dejar un proyecto donde se sentía cómoda y valorada.

Además, la cantante destacó que la reciente canción 'Amor ilegal', interpretada con Papillón, refleja su situación actual y sus emociones en esta etapa de su carrera. Por si fuera poco, reveló un dato curioso que reforzó su vínculo con la orquesta: se enteró recientemente de que su padre, Tommy Portugal, también formó parte de la delantera de Papillón en su momento.

"Sí me enteré hace poquito porque, bueno, mi papá ha estado en diferentes agrupaciones de cumbia fuertes. Así que bueno, qué bonita coincidencia", agregó, mostrando orgullo y conexión con la historia de la orquesta.

Voz revelación femenina y consolidación artística

El buen momento de Mafer Portugal se evidenció en los Premios Karibeña 2025, donde compitió en la categoría Voz revelación femenina del año. La terna incluyó a dos integrantes de Papillón: Fiorella Caballero y Mafer Portugal, lo que reflejó la fuerza y renovación de la agrupación.

Finalmente, el galardón fue para Mafer, quien a pesar de su reciente ingreso logró conquistar al público cumbiambero con su carisma, potencia vocal y presencia escénica. Tras recibir el premio, la cantante dedicó el reconocimiento a su entorno y a su compañera de nominación.

"Muchísimas gracias a mi familia de Radio La Karibeña, mi familia de Papillón y a Fiorellita que está en la misma categoría que yo. Creo que las dos hemos ganado esta categoría. Gracias a la gente cumbiera que me ha recibido tan bonito, así que no los voy a defraudar, amigos", expresó emocionada, recibiendo aplausos y muestras de apoyo.

Su triunfo simboliza no solo un logro personal, sino también un reconocimiento al trabajo colectivo de Papillón, que apuesta por nuevas figuras y fortalece su propuesta musical con talento joven y voces frescas.

En conclusión, el 2025 fue clave en la carrera de Mafer Portugal. Su paso de You Salsa a Papillón reafirmó su talento en la cumbia peruana, y con el respaldo del público y un premio como Voz revelación femenina, consolidó su posición como una de las voces más destacadas del género.