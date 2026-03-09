RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Se lanza como cantante!

La Uchulú sorprende al lanzar "Mamá Cela" junto a Korayma Urrestty: "De la selva para el mundo"

La Uchulú estrenó un tema junto a Korayma Urrestty. El videoclip destaca por su estilo lleno de baile, color y referencias a la cultura de la selva peruana.

La Uchulú se lanza a la música con cumbia "Mamá Cela".
La Uchulú se lanza a la música con cumbia "Mamá Cela". (Composición Karibeña)
09/03/2026

La popular influencer y creadora de contenido La Uchulú vuelve a sorprender a sus seguidores, pero esta vez con música. La joven lanzó su nueva canción "Mamá Cela", un tema de cumbia selvática que interpreta junto a Korayma Urrestty y que ya empieza a sonar con fuerza en redes sociales.

El videoclip fue estrenado el 6 de marzo de 2026 y rápidamente llamó la atención por su estilo alegre, colorido y muy ligado a la cultura de la selva peruana. En el video se puede ver a La Uchulú y Korayma bailando con energía mientras celebran junto a amigos en lo que parece una yunza, una fiesta tradicional muy popular en varias zonas del Perú.

El video muestra una escena muy festiva al aire libre. Las protagonistas aparecen bailando y sonriendo mientras lucen trajes llamativos con detalles brillantes y adornos de colores. Sus vestuarios tienen un estilo tropical y amazónico, con accesorios que se mueven al ritmo de la música.

Alrededor de ellas aparecen varias personas que acompañan la coreografía. Algunos bailan mientras otros caminan detrás, lo que crea un ambiente de celebración. La mayoría viste ropa fresca de verano como polos, shorts y tops, lo que refuerza la idea de una fiesta llena de música y baile.

El lugar también está decorado con banderines de colores y globos, lo que hace que la escena se vea aún más animada. Incluso aparece un personaje con un disfraz verde tipo dinosaurio, lo que le da un toque divertido al videoclip. Todo parece ocurrir en un barrio o espacio abierto rodeado de casas y vegetación, con luz de día, como si fuera una gran fiesta popular.

Una cumbia con sabor selvático

La canción "Mamá Cela" tiene un ritmo muy pegajoso que mezcla humor con el estilo alegre de la cumbia. Durante el tema se escucha una frase que resume el espíritu de la canción. La letra cuenta, de forma divertida, una historia sobre los celos de una mamá que no deja tranquilo a nadie, aunque también se interpreta en doble sentido. El tema también repite uno de los coros más pegajosos del videoclip. 

"Qué problema que yo tengo con los celos de mamá", dice una parte de la canción. "Mamá cela por aquí, mamá cela por allá", se escucha.

El ritmo y las frases divertidas hacen que la canción sea fácil de recordar y cantar. La Uchulú también aprovechó el lanzamiento para destacar sus raíces amazónicas y el estilo musical que quiere compartir. En el video se escucha una frase que resume ese mensaje.

"Con ritmo y sabor. Bechitos", dijo al inicio. "De la selva para el mundo ¡Qué rico! ¡Qué rico!", finaliza diciendo La Uchulú.

En conclusión, La Uchulú sigue ampliando su carrera más allá de las redes sociales con el lanzamiento de "Mamá Cela", una cumbia selvática junto a Korayma Urrestty. Con este nuevo tema, la influencer apuesta por llevar el ritmo y la cultura de la selva peruana a más público, mientras continúa explorando su faceta musical.

