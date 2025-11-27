RADIO KARIBEÑA EN VIVO
La Uchulú impacta al hablar con su verdadera voz por primera vez: "No se asusten"

La actriz cómica La Uchulú sorprendió a sus seguidores al revelar su verdadera voz y advirtió a sus fanáticos que no se vayan a asustar.

La Uchulú impacta al hablar con su verdadera voz por primera vez (Composición Karibeña)
27/11/2025

La popular 'Uchulú' volvió a impactar a sus seguidores al contar sus próximos planes médicos, pero también mostrando cómo es realmente su voz natural. Como lo menciona la actriz cómica, tiene que fingir para no asustar a sus seguidores. 

La verdadera voz de La Uchulú

A través de una transmisión en sus redes sociales, la Uchulú realizó la demostración de su verdadera voz a pedido de sus seguidores, que le pedían con mucha insistencia. Es así como la actriz cómica advierte que no se vayan a asustar al escucharla. 

"Si yo hablo con mi verdadera voz, se asustarían porque si yo tuviera que hablar con mi verdadera voz, no me mirarían. Tengo que fingir mi voz a veces porque yo los quiero, no quiero que se asusten", expresó. 

Luego, la joven procedió a hablar su voz natural y afirmó que casi siempre tiene que fingir para poder comunicarse con sus fans. Es así como luego, procedió a cantar una balada sorprendiendo con su talento. 

"Hola ¿Cómo están? estoy hablando con mi voz normal, esta es mi voz natural, con esta voz he nacido, pero tengo que fingir obviamente para verme como tengo que verme", dijo. Luego, cantó: "Tú eres una ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana, porque sin razón te hiciste amar lo que es la vida me enamoré de ti...".

Se cambiará la voz

La popular 'Uchulú', cuyo verdadero nombre es Etza Alanis Reátegui Wong, sorprendió una vez más a sus seguidores al revelar que planea viajar a Colombia para someterse a una operación de feminización de voz. La influencer contó que este procedimiento es algo que ha querido hacerse desde hace tiempo y que ya está ahorrando para hacerlo realidad.

La comediante explicó en una transmisión en vivo que la cirugía le permitirá tener una voz más acorde a su identidad. Contó los costos que implica, dejando ver que ya está planificando cada parte del proceso con mucha ilusión.

"Así que tengo que ahorrar unos S/37.000 para la operación y ponle S/10.000 más para los pasajes y también para la estadía por una semana en Colombia, (desde) el día de la operación hasta el final de la operación, que es la última revisión una semana después", contó con su característico sentido del humor.

De esta manera, la actriz cómica 'Uchulú' reveló ante sus seguidores cómo es su verdadera voz natural en una transmisión en vivo. Además, afirmó que viene juntando su dinero para poder operarse en Colombia y tener un timbre más femenina como desea. 

