¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

En el Condado de Los Ángeles, la influencer latina María De La Rosa conocida en las redes como 'Delarosa', falleció el último fin de semana luego de sufrir un ataque mientras se encontraba en su automóvil estacionado. El fiscal del distrito ha dado información del hecho y autores del crimen.

Fallece reconocida influencer

La joven María De La Rosa, conocida artísticamente como 'DELAROSA', falleció el sábado pasado a los 22 años después de recibir varios disparos mientras se encontraba en un automóvil estacionado en el barrio de Northridge, Los Ángeles.

Según informó The Associated Press, en la madrugada del sábado, poco antes de la 1:30, tres personas se aproximaron a un vehículo estacionado donde se encontraba la influencer y exigieron dinero a sus ocupantes. Según reveló la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, los agresores decidieron abrir fuego tras la negativa.

De La Rosa fue trasladada de urgencia a un hospital, donde a las pocas horas falleció a causa de las heridas de bala que recibió en el ataque. Además, las otras dos víctimas resultaron gravemente heridas.

Arrestaron a tres personas

Así mismo, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles informó a los medios de prensa que tres hombres han sido acusados de asesinato y de dos cargos de intento de robo en segundo grado por este ataque a María De La Rosa en el pasado fin de semana.

"Este fue un ataque despiadado y selectivo que le robó la vida a una joven artista e infligió un trauma profundo de por vida a su familia y a los dos sobrevivientes. Mi oficina investigará este caso con firmeza para garantizar que los responsables rindan cuentas por esta violencia sin sentido y mortal", afirmó el fiscal de distrito Nathan Hochman en un comunicado de prensa.

La madre de la víctima, Deyanira De La Rosa, relató profundamente afectada por la situación a la cadena KABC de Los Ángeles y declaró que su hija había salido con amigos cuando ocurrió este ataque.

"¿Cómo le haces eso? ¿Quién le hace esto? Porque esto no es normal... ella era tan joven", expresó.

De esta manera, la influencer María De La Rosa que estaba iniciando como cantante falleció el fin de semana tras ser sido atacada junto a otras personas cuando estaban estacionados dentro de un vehículo. Al ser asaltados mostraron su negativa y recibieron varios disparos que terminó con la vida de la joven latina.