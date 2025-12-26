Año Nuevo 2026: conoce las piñatas de los personajes políticos y de la farándula que todos quieren

Con la Navidad concluida, los mercados limeños se preparan para recibir el Año Nuevo. Los negocios del Mercado Central y Mesa Redonda se llenan de color amarillo con gorritos, cotillón y decoraciones festivas. Los muñecos de Año Nuevo se han convertido en un fenómeno que combina humor, actualidad y referencias virales de 2025.

Muñecos de política y farándula dominan las ventas

Entre los productos más llamativos, destacan las piñatas que oscilan entre 15 y 28 soles, según su tamaño y los detalles incluidos. Los modelos representan a personajes que han marcado la agenda mediática del año, desde políticos hasta figuras virales. La política nacional tiene un lugar central: figuras como Martín Vizcarra aparecen con letreros que dicen:

"Soy tu bebito fiu fiu", "Ahora soy tu lagarto y como roedores" y "No soy corrupto, solo recibí coima". Las figuras sostienen billetes en una mano y botellas de licor en la otra, acompañadas de mensajes festivos como "Deseo que tengas el mejor año".

Dina Boluarte, Keiko Fujimori y Pedro Castillo también forman parte de la oferta, muchas veces adaptadas de modelos anteriores con nuevos letreros alusivos a polémicas recientes, como la pensión vitalicia o relojes de lujo.

"Algunos modelos, como los de Dina Boluarte, ya los teníamos del año pasado, solo los actualizamos con frases nuevas y haremos más si la gente lo pide", comentaron algunas vendedoras del mercado.

El humor no se limita a la política: protagonistas de virales también son incluidos. Por ejemplo, la llamada "Lady dos soles", la policía que no pagó pasaje, aparece con mensajes como:

"Dame dos soles o te llevo a la comisaría" y "No voy a pagar pasaje, caraj...". La farándula no se queda atrás; Christian Cueva y Pamela Franco tienen piñatas con frases alusivas a su vida personal y romance, generando comentarios entre compradores y curiosos.

Venden muñecos y piñatas de varios personajes de la política, farándula, deporte para despedir el 2025. (Foto/Trome)

Muñecos de Año Nuevo con el rostro de Moca se vuelven virales

A pocos días de las celebraciones por Año Nuevo, usuarios en redes sociales difundieron imágenes y videos de muñecos artesanales que representan a Moca, a su expareja Haybinn y a "Camaraman", señalado en redes como el supuesto tercero en discordia en la relación.

La información fue difundida inicialmente por el creador de contenido Rica La Torre, quien mostró cómo estos muñecos incluyen frases asociadas a las polémicas declaraciones de la influencer. Entre los textos que acompañan a las figuras destacan expresiones que Moca ha pronunciado en transmisiones en vivo o publicaciones virales, como:

"Si no vuelves te voy hacer brujería", "Engañé con el camaraman" y "Soy laikísima". Estas frases, convertidas en consignas humorísticas, se sumaron al tradicional ritual de quemar muñecos como símbolo de dejar atrás lo negativo del año que termina.

La viralización fue inmediata y los comentarios no se hicieron esperar. Gran parte de los usuarios reaccionó con mensajes críticos y burlones como:

"A Haybinn le faltan sus cachos", "Ni regalado lo acepto", "No pago ni un sol por los tres" o "En Perú nunca te aburres". Aunque algunos tomaron el hecho como una sátira propia de las fiestas, otros cuestionaron el nivel de exposición y el tono de las burlas hacia la influencer.

La tradición de quemar muñecos para dejar atrás lo negativo se mantiene, pero en 2025 la creatividad y el humor la han llevado a un nivel mediático. Entre políticos, virales y figuras de farándula, los consumidores del Mercado Central y Mesa Redonda cuentan con más opciones que nunca para despedir el año con ingenio y sátira, reflejando la cultura popular y los acontecimientos del año.