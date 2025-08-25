Chef niega haber tenido una relación con Maju Mantilla tras el fin de su matrimonio: "Mi vínculo es de amistad pura"

Desde que hace unos días, Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con Maju Mantilla y no se ha dado las razones de su rompimiento. Es así como empezó el rumor que aparentemente la exreina de belleza habría 'sacado los pies del plato' con un compañero cercano de su programa. Ante ello, el chef Antonio Zavala salió a responder tras ser acusado.

Chef desmiente presunto romance con Maju Mantilla

Por medio de sus redes sociales, el chef Antonio Zavala que ha participado en varias ocasiones en el programa 'Arriba mi gente' de Maju Mantilla decidió emitir un comunicado. Esto tras ser apuntado como el supuesto tercero en el matrimonio de la conductora de televisión por un video que circula de ambos preparando un platillo.

El chef expresó un comunicado negando tal vínculo amoroso con la exreina de belleza: "Buenos días, quiero aclarar los comentarios tendenciosos donde se me vincula sentimentalmente con la señora Maju Mantilla. Desmiento categóricamente tales afirmaciones".

Luego, señala que solo ha tenido un vínculo de amistad con Maju Mantilla durante el tiempo en que la conoció durante el programa. Por ello, pide que se deje los rumores malintencionados ya que solo siente respeto y admiración con la exreina de belleza y la aún esposa de Gustavo Salcedo.

"Mi único vínculo es amistad pura y sincera. Les pediría dejen esas especulaciones maliciosas, dado el cariño, respeto y admiración que siento por Maju Mantilla", añadió finalmente en su publicación.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo de presunta infidelidad?

En declaraciones recientes para el programa 'Amor y Fuego', Gustavo Salcedo se mostró visiblemente molesto con los periodistas, a quienes acusó de inventar historias sobre supuestas infidelidades y de crear especulaciones innecesarias sobre su vida privada.

"Toda la historia y todas las cosas que se han inventado en la prensa, lo único que hacen es crear morbo en la gente y la verdad que está bien mal. Yo les pido respeto, no voy a dar ninguna declaración al respecto, solamente les digo que ustedes no creen historias que no existen. No tengo por qué dar detalles de mi vida personal", señaló el deportista.

De esta manera, el aún esposo de Maju Mantilla deja en claro que no dará declaraciones, pero también negando las especulaciones de presunta infidelidad. Así mismo, el chef Antonio Zavala tuvo que comunicarse por medio de sus redes sociales desmintiendo que haya tenido algún vínculo amoroso con la exreina de belleza tras ser acusado de ser la 'manzana de la discordia'.