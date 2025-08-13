'Chevy' rompe su silencio tras denuncia de la madre de su hija: "Nunca le he puesto la mano"

El exchico reality Yojhan Escamilo Cartagena, conocido como 'Chevy', respondió públicamente a la denuncia de Micaela Guzmán, madre de su hija, quien lo acusa de agresión física y psicológica. El modelo y exintegrante de programas de competencia se presentó en el programa 'Amor y Fuego' para negar las acusaciones, presentar pruebas y dar su versión de los hechos.

Chevy asegura que cumple como padre y niega violencia física

En una conversación directa con Rodrigo González y Gigi Mitre, 'Chevy' defendió su rol como padre y mostró pruebas de que, desde el nacimiento de su hija, ha cubierto sus necesidades sin falta. Aunque no existe un acuerdo de conciliación formal con Micaela Guzmán, afirmó que siempre ha cumplido económicamente.

"Hay muchos puntos que considero se están tocando de manera completamente arbitraria. Ellos están diciendo un montón de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Yo no le paso 240 soles; he llegado a pasarle hasta 600 soles quincenales. Mi hija tiene todo lo que tiene por mi trabajo. Hay videos y pruebas donde yo le digo que ella escoja", manifestó.

Además, el exchico reality negó haber agredido físicamente a la madre de su hija. Reconoció que hubo discusiones y momentos de tensión, pero rechazó categóricamente cualquier acto de violencia física.

"Yo a Micaela no la he tocado. No soy un santo, no vengo a decir que no he tenido discusiones con ella o que no he actuado mal. Sí he gritado en su momento, pero nunca le he puesto la mano encima. Ha sido un cúmulo de cosas que llevaron a esa pelea", expresó.

Expareja de 'Chevy' asegura que vivió grave agresión

En una entrevista para "Magaly TV La Firme", Micaela Guzmán relató que todo empezó por una discusión cuando su expareja 'Chevy' insistió en que su familia viera a la bebé, aunque el médico le había recomendado que la recién nacida no tuviera contacto con nadie. Ella se negó y, según su versión, él reaccionó con violencia.

"Tengo a mi hija cargada todo el tiempo y ahí es donde me quiero bajar, se enoja y me agarra el cuello y yo para que no me ahorquen me tiro hacia atrás y termino tendida en el asiento del carro con mi hija en los brazos, se me lanza encima, me dice, 'Te voy a mat*r, mier...', y me pone la mano cerca de la cara. El puñete me cae aquí (en la nariz). Hasta que aparece el resto de su familia y se lleva los dos", contó.

Según narra el programa, la relación de Micaela y 'Chevy' comenzó cuando ella tenía 16 años y él 23, y cuando ella fue mayor de edad, vivieron juntos, pero con muchas idas y vueltas. Incluso después de que él fuera ampayado con Micheille Soifer.

Según la joven, desde el inicio hubo agresiones verbales: "Es súper agresivo. Agresión psicológica. Siempre hubo insultos como que soy una perra, que me vaya a la m... Y peor era frente a frente".

La disputa entre Micaela Guzmán y 'Chevy' ha expuesto una historia llena de tensiones, acusaciones y desmentidos. Mientras ella sostiene que fue víctima de violencia física y psicológica, él rechaza rotundamente los cargos y recalca que siempre ha cumplido con sus obligaciones como padre.