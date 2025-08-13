Expareja de 'Chevy' asegura que vivió grave momento mientras tenía a su bebé en brazos: "Se enojó"

Micaela Guzmán, madre de la hija de dos meses del ex chico reality Yojhan Escamilo, más conocido como 'Chevy', denunció públicamente que fue agredida físicamente por él mientras sostenía a la bebé en sus brazos. Además, aseguró que el exintegrante de realities solo pretende darle 60 soles semanales para la manutención de la menor.

Expareja de 'Chevy' asegura que vivió grave agresión

En una entrevista para "Magaly TV La Firme", Micaela Guzmán relató que todo empezó por una discusión cuando su expareja 'Chevy' insistió en que su familia viera a la bebé, aunque el médico le había recomendado que la recién nacida no tuviera contacto con nadie. Ella se negó y, según su versión, él reaccionó con violencia.

"Tengo a mi hija cargada todo el tiempo y ahí es donde me quiero bajar, se enoja y me agarra el cuello y yo para que no me ahorquen me tiro hacia atrás y termino tendida en el asiento del carro con mi hija en los brazos, se me lanza encima, me dice, 'Te voy a mat*r, mier...', y me pone la mano cerca de la cara. El puñete me cae aquí (en la nariz). Hasta que aparece el resto de su familia y se lleva los dos", contó.

Según narra el programa, la relación de Micaela y 'Chevy' comenzó cuando ella tenía 16 años y él 23, y cuando ella fue mayor de edad, vivieron juntos, pero con muchas idas y vueltas. Incluso después de que él fuera ampayado con Micheille Soifer.

Según la joven, desde el inicio hubo agresiones verbales: "Es súper agresivo. Agresión psicológica. Siempre hubo insultos como que soy una perra, que me vaya a la m... Y peor era frente a frente".

En los últimos meses, la pareja decidió tener un bebé, pero las cosas no mejoraron. Micaela afirmó que 'Chevy' pagó la clínica con amenazas y que durante el embarazo ya había problemas económicos. Incluso mostró mensajes en los que él proponía reducir gastos de la bebé.

"Micaela, necesito que cada fórmula la trates de estirar 15 días. Te voy a dar dos fórmulas al mes y tú extrae el máximo de leche que puedas", se lee en el supuesto chat de 'Chevy'.

El día de la agresión

Micaela narró que ese día él la llevó a la casa de su familia contra su voluntad. Al negarse a bajar del auto, la habría agarrado del cuello y golpeado.

"Yo me pongo a llorar y logro que se salga del carro y luego de eso él nuevamente intenta irse encima de mí o quitarme a mi hija, seguir golpeándome, qué sé yo. Y aparece su hermana con insultos y me empieza a pegar también", recordó.

La joven también acusó a la hermana de 'Chevy' de agredirla. Tras el hecho, ambos fueron a la comisaría, donde él la denunció por violencia física y psicológica. Por su parte, Micaela aseguró que no retirará la denuncia que hizo y le pidió a 'Chevy' que cumpla con su rol de padre.

"Me denuncian también por violencia física y psicológica. por un supuesto golpe que su hermana tiene, me tiene detenida más de un día y medio", contó. "Yojhan, también es tu hija. Necesito que te hagas responsable de los gastos, del cuidado, no. Porque ni tú ni tu familia se puede quedar con mi hija. Son personas agresivas", expresó.

El caso entre Micaela Guzmán y Yojhan Escamilo, 'Chevy', sigue bajo investigación y con versiones opuestas. Ella afirma que sufrió agresión mientras cargaba a su bebé y que hubo insultos y problemas económicos; él la denunció por violencia física y psicológica. Por ahora, la disputa legal continúa, y la menor se mantiene en medio de un conflicto.