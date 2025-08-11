Suheyn Cipriani revela que Cesar Vega es alcohólico y tomaba dos días seguidos: "Yo no me quiero salvar"

Suheyn Cipriani contó la pesadilla que vivió al lado del cantante César Vega, a quien acusó de ser alcohólico. La modelo reveló que el salsero podía beber todo un fin de semana y despertar recién el lunes por la noche debido a la resaca. Además, aseguró que casi todas sus peleas de pareja fueron provocadas por el excesivo consumo de alcohol de César.

Suheyn revela los traumas de César Vega

Preguntada por Beto Ortiz, Suheyn dijo que César Vega es alcohólico y el polígrafo determinó que era verdad. Enseguida, la modelo leyó unos chats con el cantante, en los que él explicaba que había asistido a Alcohólicos Anónimos, pero tuvo una recaída, lo que generó preocupación en su familia.

"Mira lo que me enviaron los AA. Ya le hablé a mi padrino y a mi tía, le dije que no se preocupe, pero se preocupa más por escucharme alcoholizado", escribió César en una de las conversaciones.

Los mensajes también revelan el gran sufrimiento que arrastraba el salsero, marcado por el alcoholismo que llevó a la ruina a su padre. Suheyn contó que el padre del cantante falleció en las calles por su excesiva forma de beber y, al parecer, César estaba yendo por el mismo camino.

"Igual no me importa nadie. Ninguno de ustedes vio a su papá... mirándolo a los ojos. Pero, ¿está bien o está mal? Si está mal, lo voy a partir. Yo no me quiero salvar. Sólo quiero que el viento un día me lleve a donde está mi papá y nada más", se lee en otra parte del chat.

César Vega tomaba todo el fin de semana

Finalmente, la modelo mostró un texto en el que César afirmaba no querer cambiar y que le gustaba estar ebrio y arruinado, siempre citando a su padre. Suheyn aseguró que el trauma de verlo morir debido al alcohol le generó un gran impacto que repercutió en toda su vida.

"Nadie me va a cambiar, menos mi forma de pensar. Déjame, yo soy feliz así, verme borracho y arruinado, como vi a mi papá en mi casa. Tú nunca vas a entender eso (...) tú puedes conocer mucho el amor, pero el amor que yo sentí por ese hombre, jamás lo vas a sentir nunca", concluía el mensaje.

Suheyn agregó que César solía beber grandes cantidades de alcohol durante dos días seguidos y utilizaba un tercero para descansar. Además, indicó que varias de sus peleas ocurrían porque él llegaba borracho, ponía música a alto volumen y generaba escándalo en todo el edificio.

De esta manera, la modelo expuso que el cantante mantenía un patrón de consumo extremo que afectaba su vida personal y su entorno. Entre traumas, recaídas y conductas autodestructivas, César Vega parecía repetir la dolorosa historia de su padre, sin mostrar intención de cambiar su destino.