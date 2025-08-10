¡Indignante! Suheyn Cipriani acusa a César Vega de agresión durante su embarazo

Suheyn Cipriani relató las difíciles experiencias que vivió junto a su expareja y padre de su hija, el cantante César Vega. La modelo contó que sufrió maltratos en varias ocasiones durante su embarazo, incluso llegando a recibir golpes en el abdomen. Tras la denuncia, César Vega fue condenado a prisión suspendida y al pago de una reparación civil.

Suheyn narra el infierno que vivió junto a César Vega

La exreina de belleza se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad para compartir momentos complicados que atravesó desde niña hasta su adultez. Uno de los episodios más duros fue cuando quedó embarazada de César y, a pesar de ello, sufrió maltrato físico.

Beto Ortiz mostró un video que Suheyn grabó mientras vivía esas situaciones difíciles; en él se escuchan insultos de César mientras ella le pide que se detenga. La modelo empezó a registrar esos momentos porque la madre del cantante no le creía cuando se lo contaba.

Suheyn explicó que denunció al cantante, quien se declaró culpable y fue condenado a un año y medio de prisión suspendida y a pagar 2,000 soles como reparación civil. "Estuvo detenido dos días", reveló.

También contó que César la manipulaba emocionalmente, usando información personal en su contra. Lo describió como una persona muy tóxica que la provocaba para generar conflictos constantes.

Sobre los maltratos durante su embarazo, Suheyn reconoció que al principio no dimensionaba la gravedad de la situación. "Yo misma llegué a pensar que estar embarazada no era algo delicado", comentó.

Suheyn fue cortejada por Farfán

Beto Ortiz arrancó el programa preguntándole directamente si Jefferson Farfán la había invitado a salir. La respuesta de Suheyn fue afirmativa, y el polígrafo determinó que era verdad. La modelo contó con todo detalle cómo se conocieron.

"No lo conocía de antes. Coincidimos en una discoteca, en Barranco Bar, entonces un amigo me dijo: 'Oye, ¿quieres venir al box? Tengo un amigo'. Dije: 'Bueno, vamos'. En esa época no tenía hijos, estaba soltera, fuimos y era su box", contó.

Según la modelo, interactuaron un poco esa noche, debido a la bulla que había en el lugar, pero para sorpresa de ella, Jefferson la siguió en Instagram y, a los pocos días, la invitó a salir a través de un mensaje.

De esta manera, Suheyn Cipriani reveló en televisión los duros episodios de violencia que sufrió, incluyendo agresiones de su expareja y momentos críticos en su infancia. Su testimonio sorprendió a su padre en vivo y expuso la gravedad de la violencia familiar.