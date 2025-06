Suheyn Cipriani niega regresar con César Vega tras agresión: "Pide disculpas al público, pero no a mí"

El pasado 2 de febrero, la modelo Suheyn Cipriani puso una denuncia de agresión física contra su pareja César Vega, el padre de su hija. Tras las disculpas del cantante de salsa, la joven no cree que fueron para ella debido a que no la menciona siendo la agraviada.

César Vega no se habría disculpado con Suheyn

En el programa 'Amor y Fuego', Suheyn Cipriani se pronunció por primera vez ante una cámara de televisión todo lo que ha estado sufriendo tras la fuerte agresión física que sufrió de parte del cantante César Vega. Además, habló sobre las disculpas que dio él ante el público, pero que en ningún momento la mencionó a ella.

"Yo creo que no me pidió disculpas a mí, yo tuve la oportunidad de ver las declaraciones que él tuvo para ustedes y siempre pide disculpas para el público, para su familia, pero en realidad no me pide disculpas a mí como tal. Yo siento que él, dentro de todo, como que no acepta que hubo un error para conmigo", expresó.

Así mismo, habló sobre las primeras declaraciones de César Vega donde menciona que tendría pruebas para mostrar que no la golpeó, entre otras cosas más. La modelo menciona que hasta el momento, él no ha presentado nada y no acepta que mienta ante la prensa con un tema tan delicado.

"Dijo que iba a aclarar las cosas, pero nunca las llega a aclarar. A mí me gustaría que él realmente si tiene algo que aclarar y si tiene pruebas, como dice, que salga y lo aclare. Lo que nunca voy a permitir es que se mienta sobre la situación y respecto a mi hija, es un tema muy delicado, trato de ser lo más cordial con él", agregó la modelo.

¡No piensa regresar con él!

Finalmente, Suheyn Cipriani respondió ante la cuestión de perdonarlo en un futuro y retomar su relación, pero ella lo descartó por completo. Así mismo, agrega que actualmente desconoce cómo pudo haber estado con él siendo muy diferentes.

"No, yo no nos veo regresando nunca. Creo que somos muy distintos, muchas veces me han preguntado cómo terminamos juntos y de verdad es que ni yo lo sé", señaló.

Suheyn Cipriani expresó por primera vez ante las cámaras, el sufrimiento que vivió ante la manos del padre de su hija. Así mismo, revela que no tiene pensado regresar con César Vega, quien se ha disculpado con el público y su familia, pero no con ella.