Precio del DÓLAR HOY, viernes 8 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Este viernes 8 de agosto, el dólar registró una leve baja en su cotización, manteniéndose dentro del rango estable que ha mostrado en las últimas semanas. A pesar de pequeñas variaciones, la divisa estadounidense sigue sin sobresaltos, lo que ayuda a planificar mejor las operaciones financieras en el país.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), hoy el dólar se ubica en S/ 3.538 para la compra y S/ 3.551 para la venta. Esto representa una ligera disminución respecto a los días anteriores, pero sin romper la tendencia de equilibrio que ha caracterizado al mercado cambiario en lo que va de agosto.

Desde el cierre de julio, el tipo de cambio ha tenido pequeñas subidas y bajadas, pero ninguna fuera de lo habitual. La mayoría de los valores se han mantenido entre los S/ 3.54 y los S/ 3.58, lo cual muestra que no hay factores que estén desestabilizando la moneda.

Precio del dólar del 1 al 8 de agosto. (SUNAT)

Esta situación ha sido bien vista por los especialistas, quienes aseguran que esta estabilidad es positiva para importadores, exportadores y ciudadanos que usan el dólar para transacciones personales. Además, permite mayor previsibilidad en los costos de productos importados y servicios dolarizados.

Algunos economistas explican que la calma del dólar responde a un escenario internacional controlado, con tasas de interés estables en Estados Unidos y sin grandes conflictos económicos. En el plano local, tampoco hay eventos que generen movimientos fuertes en el tipo de cambio.

En las casas de cambio digitales y físicas, el precio puede variar ligeramente dependiendo de la demanda, pero la referencia oficial siempre se toma desde la SUNAT. Por eso, se recomienda revisar bien antes de cambiar o comprar dólares para obtener la mejor tasa posible.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 8 de agosto de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es que primero revises bien el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía sigue tranquila, es importante estar bien informado para no perder dinero y sacarle el mayor provecho a tu plata.

También se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado.

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú bajó ligeramente este viernes 8 de agosto y se mantiene en un rango predecible, con un valor de S/ 3.538 para la compra y S/ 3.551 para la venta, según la SUNAT. Esta estabilidad sigue beneficiando a quienes realizan operaciones con la moneda extranjera.