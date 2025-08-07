Precio del DÓLAR HOY, jueves 7 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en Perú se mantiene en calma este jueves 7 de agosto, cerrando la primera semana del mes con una cotización que refleja la estabilidad que ya se viene viendo en los últimos días. La moneda estadounidense no ha registrado variaciones bruscas desde finales de julio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio de hoy se ubica en S/ 3.555 para la compra y S/ 3.564 para la venta. Esto confirma que la divisa sigue dentro de un rango bastante moderado, lo que da tranquilidad a quienes realizan operaciones con dólares.

En las últimas dos semanas, el dólar ha tenido fluctuaciones mínimas, con valores que se han movido apenas algunos céntimos por día. Este comportamiento muestra un mercado ordenado, sin sobresaltos, ni en alza ni en caída.

Precio del dólar del 1 al 7 de agosto. (SUNAT)

Analistas del sector financiero coinciden en que esta tendencia responde a un entorno económico sin mayores tensiones internas ni externas. Además, el Banco Central de Reserva continúa atento para intervenir en caso de que el dólar muestre señales de inestabilidad.

Los movimientos del billete verde en lo que va de agosto han estado marcados por pequeñas subidas y bajadas, pero sin romper la línea de estabilidad. Esto favorece a importadores, viajeros y personas que necesitan realizar transacciones en dólares.

De hecho, desde el cierre de julio hasta la fecha, el tipo de cambio no ha superado los S/ 3.59 ni ha bajado de S/ 3.54, lo que demuestra que no hay motivos de alarma. Para muchos, esto representa una oportunidad para tomar decisiones con mayor seguridad.

Además, este comportamiento ayuda a reducir la presión en los precios de productos importados, lo cual es beneficioso para el bolsillo de los consumidores. Mientras el dólar esté estable, no se prevén variaciones fuertes en costos de bienes y servicios.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 7 de agosto de 2025 piensas cambiar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, casa de cambio o aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene tranquila, es clave estar bien informado para no perder dinero y sacarle el mejor provecho a tus soles.

También es buena idea consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado.

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar se mantiene sin mayores cambios este jueves 7 de agosto, con una cotización de S/ 3.555 para la compra y S/ 3.564 para la venta. La calma del mercado cambiario continúa siendo una señal positiva para la economía nacional.