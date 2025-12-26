Precio del DÓLAR HOY, 26 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando calma tras las celebraciones de Navidad. El dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se arrastra desde finales de noviembre y que se ha sostenido durante todo diciembre, sin sobresaltos para ciudadanos ni empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este viernes 26 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.359 soles para la compra y 3.369 soles para la venta, valores que confirman la continuidad del rango observado en las últimas semanas.

Este comportamiento no sorprende al mercado. Desde fines de noviembre, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas, con ajustes leves que no han marcado una tendencia clara al alza ni a la baja. Durante varios días consecutivos, incluidos fines de semana y feriados, el precio del dólar se repitió o varió solo algunos centavos. Esta constancia ha reforzado la percepción de un mercado cambiario controlado.

A lo largo de diciembre, la divisa estadounidense registró pequeñas subidas y bajadas. Sin embargo, estos movimientos se mantuvieron dentro de márgenes estrechos, sin afectar de manera significativa al mercado local.

En las últimas jornadas, incluso tras los gastos propios de las fiestas, el dólar no mostró presiones importantes. La demanda se mantuvo moderada y permitió que el tipo de cambio conserve su estabilidad.

Precio del dólar del 1 al 26 de diciembre. (SUNAT)

Especialistas señalan que este escenario responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares. Además, la ausencia de noticias económicas o políticas de alto impacto ha contribuido a esta calma.

En el plano internacional, la moneda estadounidense tampoco ha experimentado movimientos bruscos que se reflejen en el mercado peruano. Este contexto externo ha sido clave para sostener la estabilidad cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar pagos, compras y gastos sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto de fin de año.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones operativas.

También se benefician quienes reciben remesas o tienen ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos en el corto plazo. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento observado en las últimas semanas sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 26 de diciembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo mejor es revisar antes el tipo de cambio para no llevarte sorpresas. Recuerda que el precio del dólar puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a sacarle mejor provecho a tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. No solo la SUNAT brinda esta información, también hay otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este viernes 26 de diciembre. La moneda estadounidense inicia el día con calma y ofreciendo un escenario de previsibilidad en los últimos días del año.