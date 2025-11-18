Dilbert Aguilar recuperándose tras cirugía de reemplazo total de cadera: "Listo para correr una maratón"

Hace unos meses, Dilbert Aguilar causó una gran preocupación entre sus seguidores cuando sufrió una caída que lo alejó por unos días del escenario ya que debía someterse a una cirugía. Ahora, el artista se realizó la operación de cadera con total éxito y está en recuperación.

¡Dilbert Aguilar recuperándose!

El artista de cumbia fue sometido a una exitosa cirugía de reemplazo total de cadera en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, del Seguro Social de Salud (EsSalud). No es la primera vez que Dilbert Aguilar se atiende en el seguro y afirmó sentirse aliviado después de la operación.

"Esta es la tercera vez que me atiendo en EsSalud. Esta vez fue una operación compleja, pero los médicos son unos capos. Aún tengo pocos días de operado, pero al mover mi pierna me siento bien, con esperanza", expresó.

Como se conoce, el intérprete ingresó de emergencia con una fractura subcapital desplazada que le generaba intenso dolor y le impedía movilizarse. El 'Pequeño gigante de la cumbia' no dudó en destacar el gran equipo de especialistas que lo atendió.

"He visto a muchos compañeros que se operaron de cadera y salieron espectaculares. A mí me han tratado de maravilla. Tengo que agradecer a los médicos, enfermeros y técnicos. Al doctor Acho, muchas gracias por todo el apoyo. Estoy feliz y listo para correr una maratón", señaló con mucha emoción.

Una cirugía complicada, pero exitosa

En una nota de prensa publicada por el centro de salud, el doctor Suyon afirmó que la cirugía consistió en retirar la cabeza femoral fracturada y colocar un implante.

"En este caso utilizamos una prótesis no cementada con copa de doble movilidad, ideal para reducir el riesgo de luxación debido a antecedentes patológicos de columna del paciente", declaró

El hospital Rebagliati es referente nacional en cirugías complejas de cadera, con más de cuatro décadas de liderazgo, excelencia académica y formación de especialistas de alto nivel.

"Estas prótesis han permitido que miles de pacientes recuperen su vida cotidiana, eliminen el dolor y vuelvan a caminar con normalidad", resaltó el especialista encargado de la cirugía del cantante de cumbia.

De esta manera, Dilbert Aguilar viene mostrando una gran mejoría en su recuperación tras la cirugía de reemplazo total de cadera luego de sufrir una caída durante una grabación. El artista de cumbia siempre ha destacado por su valentía y gran determinación con respecto a su salud, y sin duda, lo veremos pronto en el escenario.