¿Dardo a Pamela Franco? Pamela López debuta como cantante con "La Clandestina" junto a Paul Michael

Pamela López sorprendió a todos al lanzar su primer tema musical junto a su pareja, Paul Michael. La canción se llama "La Clandestina" y, apenas salió, muchos usuarios empezaron a decir que la letra sería una indirecta directa para Pamela Franco y Christian Cueva.

Pamela López canta "La Clandestina" con Paul Michael

Pamela López volvió a hacer ruido en la farándula, pero esta vez no por un ampay o una declaración fuerte, sino porque se lanzó oficialmente a la música. La expareja de Christian Cueva estrenó su primer tema "La Clandestina", una colaboración con su pareja Paul Michael, y el público no tardó en sospechar que la letra tendría más de una indirecta para Pamela Franco y el mismo Cueva.

El título ya dice bastante y la letra terminó de encender las redes. Los seguidores aseguran que es un "descargue musical" por todo lo que vivió y que Pamela López decidió convertir su historia en una cumbia pegajosa.

Desde el primer verso se siente la intención. Pamela canta fuerte y claro. Paul Michael responde desde el lado del "infiel arrepentido".

"Tú no sabes, amar, el karma te va a llegar. La vida se encargó de ponerte otra como tú en mi lugar", canta Pamela. "No te quise fallar. Solo me dejé llevar, un amor clandestino, unas copas de vino, no lo entenderás", interpreta Paul.

La letra continúa con más frases que muchos relacionaron directamente a dardos para Pamela Franco. También, incluiría indirectas a la polémica que vivió por su expareja.

"Quédate con quien merece que se lo vuelvas a hacer... Me engañaste. Fue tu culpa. Ya no creo más en tus disculpas... Sin ti la vida me gusta". Y el remate dice: "Tú no sabes, amar. El karma te va a llegar".

Los fans no tardaron en decir que "La Clandestina" parece dedicada para Pamela Franco, y que Pamela López se habría inspirado en los momentos más difíciles que vivió por las infidelidades de Cueva.

El videoclip también llamó la atención porque cuenta una mini novela. Pamela aparece elegante, firme y empoderada, cantando frente a cámara con una actitud de "ya no vuelvo contigo jamás".

En paralelo, Paul Michael es mostrado tomando vino, llamándola por celular mientras ella aprieta "rechazar llamada", y luego lamentándose solo en una habitación. Al final, Pamela aparece riendo, como dejando claro que esa etapa ya quedó atrás.

Pamela cuenta cómo nació su primer tema

En una entrevista para "América Espectáculos", la ex de Christian Cueva está feliz con este nuevo paso. Además, contó que se preparó para este debut.

"Ya hace unos meses venimos con este bonito videoclip, con esta bonita iniciativa de Paul Michael, pero ya hasta que por fin salió mi primer hijito musical", dijo emocionada. "Sí, tomé clases... pero solamente para esta canción. No quería lanzarme a la piscina así nomás", confesó.

Paul Michael no dudó en defender la voz de Pamela López. Resaltó que, más allá de la polémica, lo importante es reconocer el talento cuando realmente existe.

"Hay que tener bonita voz también para que el autotune suene bien... y ella tiene bonita voz", dijo el cantante.

Pamela también reveló que la letra es suya y Paul Michael. Ambos contaron que hubo partes que censuraron.

"Me hubiese gustado de repente... meter más letras. (¿Hubo censura en la letra?) Una palabrita", expresó Pamela. Paul añadió: "Hubo un rapeo que no salió también... queríamos que otras mujeres se identifiquen". Y Pamela cerró con: "Y que se pueda cantar así a viva voz."

En conclusión, aunque Pamela López no mencionó nombres, el público ya tomó postura. Para muchos, "La Clandestina" es su forma de cerrar ciclos, defenderse y hablar sin hablar. Lo cierto es que la canción ya está dando que hablar en todo el mundo cumbiambero.