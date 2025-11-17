Pamela López critica a Pamela Franco tras arrepentirse de jurar por su hija: "Para mí son muy sagrados"

Pamela Franco decidió revelar en una entrevista que no juró por su hija haber conocido a Christian Cueva, sino por una supuesta salida. Ante eso, Pamela López sale a responderle con todo señalando que estaría dando una doble versión y que para ella, los hijos son sagrados.

¡Le dice de todo a Pamela Franco!

La cantante vuelve a hablar sobre aquella llamada que le hizo Pamela López en febrero del 2024, donde revela que estaba dopada por los medicamentos y todo lo que iba pasando. Ante esto, la López le responde

"El momento que ella se refiere, no estaba dopada, estaba 'bombeada', resaqueada o por lo menos, eso fue lo que me dijo el padre de mis hijos. Que esos 280 soles cuando él no tenía plata, le envía para su cajita de chela", dijo.

Después, el programa de Magaly Medina continúa con la entrevista de la ex de Cueva donde señala que Pamela Franco estaría mintiendo formando un enredo en sus declaraciones.

"Ella sí juró por su hija por lo menos para mí son muy sagrados ¿No tiene cerebro, no tiene corazón por lo menos? Sale en un podcast a enredarse porque no puede sostener argumentos válidos para maquillar una mentira", agregó.

Pamela López sobre la llamada

Entonces, la actual pareja de Paul Michael cuenta que tuvo que investigar por su propia cuenta cuando botó de su casa a Christian Cueva y fue donde encontró la conversación con la cantante de cumbia. Así mismo, señala que podría victimizarse tras mostrar un doble discurso para el público y aparentemente mintiendo.

"Si tú te quieres victimizar y decir que 'nadie entendía tu proceso', pero ¿Cómo lo van entender si manejas un doble discurso? Si un día te sientas en un programa televisivo y en señal abierta me pides perdón con nombre y apellido. Para mi, tú eres la amante, para mi eres una clandestina ya oficializada. Chévere, te haz ganado la lotería", expresó la artista ante el medio totalmente fastidiada.

De esta manera, Pamela López no duda en arremeter nuevamente contra Pamela Franco señalando que jamás juraría por sus hijos porque los considera sagrados. Además, de que las declaraciones de la cantante de cumbia no serían del todo ciertas, y que solo estaría ocasionando que se entrevere más su historia confundiendo al público, a pesar de tener evidencias de sus palabras y la relación que tuvo con el pelotero de Emelec.