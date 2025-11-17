Rosángela Espinoza sorprende al volver a 'EEG': "Estoy muy feliz de regresar a mi casa"

Hace unas semanas, Rosángela Espinoza fue sacada de 'Esto es Guerra' en una eliminación y entró Alejandra Baigorria, pero la 'gringa' tuvo que retirarse nuevamente del reality por trabajo. Ahora, la influencer regresó con fuerza al programa sorprendiendo a sus compañeros.

Rosángela Espinoza en EEG

Hoy lunes 17 de noviembre, se estaban formando nuevos grupos en 'Esto es Guerra'. Es así como llegó un nuevo ingreso para reemplazar a Alejandra Baigorria que se despidió el pasado viernes 14. Lo que no sospechaban los chicos realitys es que apareciera Rosángela Espinoza.

Es así como apareció para leer un sobre y decidir un futuro de sus demás compañeros que formaron su grupo de tres. Antes de ello, decidió enviar un mensaje a todos los chicos realitys en vivo, afirmando que está muy feliz de estar de regreso y que nunca se fue realmente.

"Ante todo buenas noches, estoy muy feliz de regresar a mi casa y que quede claro, yo nunca me fui", expresó.

Salida de Alejandra Baigorria

El pasado viernes 14 de noviembre, Alejandra Baigorria se encontraba realizando un juego cuando le consultaron sobre su salida, entonces la empresaria lo confirmó contando que tiene una importante razón para decirle adiós a 'Esto es Guerra'.

"Hace siete años yo vengo trabajando en un proyecto bastante grande y justamente ya gané, y es internacional, era prácticamente un 30% que no lo iba hacer y lo logré antes de tiempo, el reconocimiento es en Estados Unidos, es bastante tiempo. Yo como empresaria recibir un reconocimiento internacional", expresó.

Es así como la esposa de Said Palao señala que no desea perjudicar a su equipo para la final y por ella da un paso al costado, ya que este vieja le tomará mucho tiempo. En ese sentido, da un emotivo mensaje de despedida para sus compañeros.

"Yo no quiero perjudicar al programa, al equipo porque voy a estar fuera. Agradecerles y despedirme con el dolor de mi corazón. De verdad los quiero mucho, les agradezco por siempre tenerme aquí, esta es mi familia, te juro que me da mucha pena, siento cosas en mi barriga", agregó.

De esta manera, la salida de Alejandra Baigorria trajo de regreso a Rosángela Espinoza al programa reality. La joven influencer juraba no regresar a menos que le pagaran el triple, ahora está de vuelta en 'Esto es Guerra' donde competirá con sus compañeros que la sacaron anteriormente y mando un fuerte mensaje.