Macarena expone chat de ex de Said que probaría que se metió en su relación: "Me juraba que te dejaba"

Macarena Vélez decidió dejar las cosas claras sobre el roche con la ex de Said Palao. La modelo no aguantó más y sacó a la luz un chat que, según ella, demostraría quién dice la verdad. En los mensajes, la expareja del chico reality habría acusado a Said de intentar acercarse a ella cuando estaba en una relación con la influencer. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Macarena asegura tener las pruebas.

Macarena Vélez exhibe chat de expareja de Said

Macarena Vélez no se quedó callada y decidió contar su versión sobre el conflicto con la ex de Said Palao, Aleska Zambrano. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un chat de WhatsApp que probaría que la expareja del actual esposo de Alejandra Baigorria le confesó que Said intentó estar con ella cuando aún mantenía una relación con la chica reality.

En una entrevista con "Amor y Fuego", Macarena fue clara al asegurar que no mentía sobre lo sucedido, aunque muchos no lo creyeran. Tras las acusaciones de Aleska Zambrano, quien la tildó de hacerle vivir un "calvario", la chica reality decidió mostrar los mensajes para desmentirla, demostrar que estaba diciendo la verdad y poner fin a las especulaciones.

"(¿Ella se metió en tu relación cuando estabas con Said?) Sí, totalmente. Me quiso tildar de mentirosa. Mostré lo que tenía que mostrar... Ella de la nada empezó a decir que vivió un calvario conmigo. ¿Cómo va a vivir un calvario conmigo si ni siquiera me conoce? Lo único que tenemos es una conversación que ella me mandó diciéndome un montón de cosas", comentó.

El chat que confirmaría la versión de Macarena. Macarena mostró en sus redes varias capturas de pantalla de los mensajes entre ella y Aleska Zambrano. En ellas, la ex de Said confesaba que el chico reality le habría jurado que se separaría para estar con ella.

"Pidió que termine con mi pareja y me juraba que te dejaba, pero como en ese momento yo estaba muy bien con él, le dije que no y así mil cosas. Él me hablaba con cariño y me decía mil cosas. Pero acá te enseño esa foto. Es de un día que vino después de 'Combate' a mi casa. Un día de bastantes que hacía eso", se lee en el mensaje de WhatsApp.

Con las imágenes compartidas, Macarena quiso aclarar que nunca se metió en ninguna relación, sino que fue la ex de Said quien le escribió para contarle que él la habría buscado mientras estaba con ella. La modelo explicó que solo decidió publicar esos mensajes para defender su nombre.

"No era para menos que yo te cuente las cosas que han ido sucediendo con el tiempo... Estos screenshots son el 2% de todo, pero si no me quedaría hasta las 2 a.m. buscando y mandándote todo", habría escrito Aleska.

¿Por qué expuso estos detalles ahora?

La publicación de Macarena en sus redes no solo fue para compartir su versión de los hechos, sino también para cerrar un capítulo que para ella era necesario. A pesar de que la relación con Said no funcionó, Macarena no guarda rencor y asegura que hablar de lo sucedido la ayudó a liberarse.

"Claro, ¿qué te puedo decir? Ahí lo pueden ver todo. No, no tengo nada yo que esconder, no tengo nada que decir al respecto y como les digo, yo ya estoy obviamente también en otra etapa de mi vida y la verdad que me saqué como que un peso encima. Me liberé muchísimo con haber podido decir eso", comentó Macarena.

La relación de Macarena con Said Palao. La influencer también dejó claro que, aunque las cosas no salieron como esperaba con Said, cuando estuvieron juntos las cosas parecían estar bien. Sin embargo, las intenciones de Said habrían sido cuestionables, según su ex, ya que intentó empezar algo con ella mientras seguía en su relación.

Macarena y Juan Ichazo: ¿Planes de matrimonio a la vista?

Actualmente, Macarena está en una relación con Juan Ichazo, y las cosas van de maravilla. Aunque aún no han hablado de un compromiso, Macarena dejó claro que está feliz con él y que tienen planes a futuro.

En la entrevista, el reportero de "Amor y Fuego" le preguntó sobre el anillo de compromiso, a lo que Macarena respondió: "No lo sé, pero poco a poco, paso a paso, tenemos tiempo".

Mientras tanto, Juan parece estar listo para dar el siguiente paso, aunque Macarena prefiere esperar el momento adecuado. Ambos resaltaron que primero el argentino debe divorciarse para pensar en una boda juntos.

En conclusión, Macarena Vélez compartió chats que evidenciarían que la ex de Said fue quien le escribió para contarle que él la habría buscado mientras aún estaba con la influencer. La chica reality quiso desmentir así las versiones que la señalaban como la tercera en discordia o que había causado un "calvario" entre ellos. Con sus publicaciones, la modelo aseguró haber cerrado un capítulo lleno de rumores.