Macarena Vélez rompe su silencio y advierte a Johana Cubillas: "Definitivamente me tiene cansada"

La disputa entre Johana Cubillas y su expareja, Juan Ichazo, tomó un giro inesperado en los últimos días. La influencer había denunciado que Ichazo se negaba a firmar el permiso para que sus hijos viajaran a Estados Unidos y cuestionó la influencia de su actual pareja, Macarena Vélez, en las decisiones del argentino. Ante esta situación, la tensión escaló y la controversia sumó nuevas voces.

Macarena Vélez rompe su silencio

La modelo Macarena Vélez finalmente se pronunció sobre la polémica a través de la producción de América Hoy. Aunque evitó dar detalles sobre su enfrentamiento con Johana Cubillas, dejó entrever que su tranquilidad personal la ha llevado a evaluar la vía judicial para resolver ciertos temas relacionados con su persona.

"No pienso decir más nada ni meterme más con todo este tema que definitivamente me tiene bien cansada y agotada. Ya lo estoy viendo por la vía judicial en cuanto a lo que es de mi persona y ya", comentó Vélez, quien prefirió mantenerse al margen de la controversia pese a las acusaciones de la exchica reality.

Vélez. se mostró firme en mantener su distancia y aclarar que no tenía intención de entrar en confrontaciones mediáticas. Su postura busca protegerse y preservar la calma ante la exposición pública del conflicto, dejando abierta la posibilidad de acciones legales para resguardar su reputación y privacidad.

Aleska Zambrano interviene y lanza críticas contra Macarena Vélez

En la reciente emisión del programa América Hoy, Aleska Zambrano se pronunció sobre la situación y ofreció su versión de los hechos. La ex de Said Palao recordó que en su momento ya había advertido a Cubillas sobre la influencia de Macarena en la vida de sus parejas, y no dudó en criticarla abiertamente.

"Si lo sé yo de esa mujer, no tengo absolutamente nada que hablar, forma parte de mi pasado, gracias, adiós. Y si fue un calvario, es lo único que te puedo decir. Respecto a Johana, somos amigas y en su momento traté de aconsejarla, pero finalmente cada uno toma sus decisiones", afirmó Zambrano.

Por otro lado, al ser consultada sobre si vivió algo similar durante su relación con Said Palao, Aleska evitó dar detalles, aunque no dejó de criticar la actitud de Macarena Vélez.

"El hombre actúa lamentablemente muchas veces de acuerdo a la mujer que tiene al lado. En nuestro caso, hoy en día, todos estamos felices y en paz. De mi pasado no quiero hablar, ya tiene casi 10 años y eso empezó antes de que ella naciera. Solo deseo que Joha encuentre paz por el bien de sus bebés", concluyó.

En conclusión, la disputa entre Johana Cubillas, Juan Ichazo y Macarena Vélez sigue generando titulares. Lo que comenzó como un conflicto por un permiso de viaje de los hijos de Cubillas se transformó en un enfrentamiento mediático que acapara la atención de redes y farándula.