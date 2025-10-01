Johana Cubillas confirma que Juan Ichazo autorizará viaje de sus hijos a EE.UU.: "Estoy feliz, es lo que importa"

La disputa legal y personal entre Johana Cubillas y su expareja, Juan Ichazo, cambió de rumbo en las últimas horas. La influencer confirmó que el argentino finalmente accedió a firmar el permiso que permitirá a sus hijos viajar a Estados Unidos de vacaciones. Esta decisión llegó después de varias semanas de tensión y reclamos públicos.

Johana Cubillas confirma acuerdo con Ichazo

La hija del exfutbolista Teófilo 'Nene' Cubillas compartió la noticia a través de sus redes sociales y en un audio difundido en el programa Amor y Fuego. Allí expresó su felicidad y, al mismo tiempo, señaló que espera que este paso sirva para que Ichazo se acerque más a sus hijos, aunque reconoció que no piensa lo mismo respecto a Macarena Vélez, la actual pareja del argentino.

"Hay momentos en que no quiere que venga con Macarena. Cuando sus hijos le pidan que vengan con Macarena, que venga con ella, porque tú sabes cómo son los niños, necesitan a veces también pasar tiempo solos con su papá, ¿no?", comentó la influencer.

Cubillas también resaltó que su principal prioridad es el bienestar de los menores y que el permiso firmado representa un alivio después de los conflictos recientes.

"Yo estoy ahorita feliz, porque Juan me ha dicho que sí me va a firmar el permiso y eso es lo que más me importa. Él sabe que cuando quiera visitar a sus hijos, es más que bienvenido", declaró la 'Nena', dejando entrever que, pese a sus diferencias, está abierta a que el padre mantenga un rol activo en la vida de los niños.

Cabe recordar que en días pasados, Johana acusó a Ichazo de ser un mal padre y de incumplir con el pago de la manutención, lo que incrementó la tensión entre ambos..

El mensaje de Ichazo y su apoyo a Macarena Vélez

Mientras Cubillas celebraba la autorización para el viaje, Juan Ichazo sorprendió al publicar un mensaje en sus redes sociales que, para muchos, parecía tener un tono sarcástico dirigido hacia su expareja. En ese mismo post, el argentino aprovechó para dedicar unas palabras cargadas de afecto a su actual pareja, Macarena Vélez.

"Nena, nena, Macarena, nena. Lo primero que me pregunta Bauti cuando me ve y no estás. Te amo, gracias querer tanto a mis hijos, por jugar tanto con ellos y querer hacerlos parte de tu vida. Sos increíble. Gracias por estos 6 meses juntos", escribió Ichazo en Instagram.

El mensaje fue difundido por Amor y Fuego y generó distintas interpretaciones. Cuando se le consultó a Johana sobre esta publicación, evitó dar mayores detalles, aunque dejó claro en declaraciones previas que prefiere que sus hijos compartan más tiempo con su padre que con la pareja de este.

En conclusión, el permiso firmado por Juan Ichazo representa un paso positivo dentro de la conflictiva relación que mantiene con Johana Cubillas. Sin embargo, las indirectas en redes sociales y los comentarios sobre Macarena Vélez evidencian que los desacuerdos entre ambos continúan.