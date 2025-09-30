Ana Siucho cierra sus redes tras declaraciones de la madre de Edison Flores sobre su distanciamiento

La expareja del futbolista peruano Edison Flores, Ana Siucho, volvió a estar en el ojo público luego de las declaraciones de la madre del popular 'Orejitas', Alicia Peralta, quien confesó que llevaba un largo periodo sin poder ver a sus nietas. Ante esta revelación y la posible avalancha de comentarios en su contra, Siucho tomó una medida sorpresiva que llamó la atención de seguidores.

Ana Siucho protege su vida privada

El testimonio de Alicia Peralta desató un aluvión de comentarios en redes sociales, situación que habría motivado a Ana Siucho a cerrar sus cuentas. La decisión coincidió con la difusión del podcast conducido por los exarqueros peruanos José Carvallo y Diego Penny, lo que amplificó la exposición mediática de la expareja del futbolista.

En sus perfiles personales, Siucho solía compartir momentos familiares y proyectos personales, incluida su etapa de embarazo y su relación con Edison Flores.

Tras anunciarse la ruptura definitiva, eliminó estas publicaciones y, actualmente, su cuenta no está disponible. Esta acción evidencia su intención de alejarse del foco mediático y proteger su intimidad frente a la atención pública generada por las declaraciones de su exsuegra.

La cuenta de Instagram de Ana Siucho no se encuentra disponible.

Lo que reveló la madre de Edison Flores

Alicia Peralta, visiblemente afectada, relató cómo se había sentido en los últimos meses al ver que su hijo tampoco podía pasar tiempo de calidad con sus hijas. Además, destacó que intentaba acompañar al atacante de Universitario de Deportes durante los partidos que debía disputar.

"Yo traté de estar cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil, yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando", declaró entre lágrimas.

La madre del futbolista también compartió un momento reciente que calificó como especial y emotivo: la posibilidad de volver a ver a sus nietas.

"Ahora después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos. No veía a mis nietas, ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas", agregó. Sus palabras generaron reacciones inmediatas entre los seguidores del jugador, quienes manifestaron su apoyo a la familia en redes sociales.

El cierre de redes de Ana Siucho refleja su necesidad de proteger su privacidad y alejarse del escrutinio público, mientras la familia de Edison Flores muestra signos de acercamiento con las nietas. Este episodio resalta cómo los conflictos familiares pueden cobrar relevancia mediática, obligando a figuras públicas a tomar medidas para resguardar su intimidad