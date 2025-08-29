Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

El futbolista, Edison Flores, habló por primera vez sobre su separación de Ana Siucho tras cinco años de matrimonio. El popular 'Orejitas' admitió que esta etapa afectó su estabilidad emocional, por lo que recurrió a un coach y a un psicólogo para recuperar la tranquilidad perdida. Tras sus declaraciones, la madre de sus hijas reaccionó rápidamente en redes sociales con un mensaje público.

Ana Siucho reaparece tras revelaciones de Edison Flores

Tras estas declaraciones, Ana Siucho no tardó en pronunciarse en redes sociales. Aunque no mencionó directamente a su expareja, la médica de 35 años compartió un mensaje que muchos de sus seguidores interpretaron como una respuesta indirecta a lo que dijo el popular "Orejitas".

"Ojalá de septiembre a diciembre, la vida sea más bonita", escribió en sus historias de Instagram. El texto generó reacciones inmediatas y fue considerado por los usuarios como una clara alusión al proceso que atraviesa su expareja.

Cabe recordar que el pasado 29 de junio, Edison Flores oficializó el fin de su matrimonio mediante un comunicado en el que dejó en claro que llevaba varios meses separado de Ana.

"Por medio del presente, quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentarios al respecto", expresó en ese entonces.

Publicación compartida por Ana Siucho en sus redes.

¿Que dijo 'Orejitas' Flores sobre la paz tras separarse?

En el podcast de deporte 'Doble Punta', Edison Flores estuvo hablando sobre el fútbol y su rendimiento. Es así como menciona que no estaría completamente bien debido a los problemas personales que ha tenido en los últimos meses y le quitaron su paz.

Como se recuerda, el futbolista anunció hace dos meses que se separó de la madre de sus dos hijas. Por ello, acota que actualmente viene llevando terapia para poder recuperar su tranquilidad, que perdió tras su separación de Ana Siucho.

"Estoy en un giro de recuperar mi confianza, de levantarme. Hace un buen tiempo que la perdí. pero yo he seguido. A veces tú quieres separar tu vida personal con tu vida futbolística, pero llega un momento en que se junta todo. (El tema familiar) me quitó tranquilidad. Tengo ayuda externa con psicólogo y coach, buscando mi paz", expresó.

En conclusión, la historia entre Edison Flores y Ana Siucho sigue generando interés público. Mientras el futbolista intenta reencontrar su paz emocional con ayuda profesional, su expareja prefiere expresarse de manera sutil a través de mensajes en redes sociales.