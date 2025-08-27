Edison Flores afirma que sus problemas con Ana Siucho le hicieron perder su tranquilidad: "Busco mi paz"

Meses antes que Edison Flores anunciara que estaba oficialmente separado de su esposa Ana Siucho, ya se veía rumores de su divorcio al estar separados durante mucho tiempo y sin ver a sus pequeñas. Ahora, el pelotero habla sobre su vida personal.

Edison Flores busca su paz tras separarse

En un podcast de deporte, Edison Flores estuvo hablando sobre el fútbol y su rendimiento. Es así como menciona que no estaría completamente bien debido a los problemas personales que ha tenido en los últimos meses y le quitaron su paz.

Como se recuerda, el futbolista anunció hace dos meses que se separó de la madre de sus dos hijas. Por ello, acota que actualmente viene llevando terapia para poder recuperar su tranquilidad, que perdió tras su separación de Ana Siucho.

"Estoy en un giro de recuperar mi confianza, de levantarme. Hace un buen tiempo que la perdí. pero yo he seguido. A veces tú quieres separar tu vida personal con tu vida futbolística, pero llega un momento en que se junta todo. (El tema familiar) me quitó tranquilidad. Tengo ayuda externa con psicólogo y coach, buscando mi paz", expresó.

Así anunció su separación con Ana Siucho

A través de sus cuentas oficiales, Edison Flores anunció públicamente su separación de Ana Siucho, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2019. En el mensaje, compartido la noche del sábado 28 de junio, el deportista aclaró que el distanciamiento no es reciente, sino que lleva varios meses.

"Por medio del presente, quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás", se lee en el inicio del comunicado.

El jugador también aseguró que, pese a la ruptura, ambos continúan enfocados en el bienestar de sus dos pequeñas hijas. En ese sentido, pidió que se respete el proceso que atraviesan como familia, dejando en claro que no brindará más declaraciones.

"Continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentarios al respecto", expresó el futbolista de la 'U'.

De esta forma, el futbolista ha dejado en claro que la separación que tuvo con Ana Siucho no fue fácil, sumado a los problemas personales que ya tenían. Por ello, Edison Flores está buscando su tranquilidad, confianza y paz para poder mejorar en su rendimiento con apoyo externo de un psicólogo.