Maju Mantilla sobre rumores de infidelidad tras ruptura con su esposo: "Respeto para él y mi familia"

Maju Mantilla sigue en el ojo de la tormenta tras el sorpresivo comunicado de su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmando el fin de su matrimonio. La conductora reapareció frente a las cámaras de "Amor y Fuego" y, aunque evitó dar detalles de su ruptura, pidió respeto tanto para ella como para su familia.

Maju Mantilla pide respeto para Gustavo Salcedo y su familia

La ex Miss Mundo fue interceptada por reporteros de "Amor y Fuego" a la salida de su programa. Aunque mostró disposición para hablar, dejó claro que no quiere seguir alimentando rumores.

"Hola, no voy a hablar, te agradezco bastante... (Gustavo hizo la publicación y tú no. Eso sorprendió a tus seguidores) Hoy hablé del tema en el programa y dije que no iba a hablar y quiero que respeten eso. Agradezco la preocupación, pero espero que respeten mi decisión", dijo Maju, con un tono firme pero amable.

El periodista le insistió sobre episodios pasados que habían generado dudas en su relación, como aquel video del 2023 donde se cuestionó la fidelidad de Salcedo. Sin embargo, ella fue tajante.

"(En un inicio cuando pasó todo esto, tú anunciaste un distanciamiento. Sin embargo, se les vio juntos después) No voy a hablar, disculpa. (Y se dio la separación finalmente es por acuerdo mutuo) No, sí, bueno. Lo que no quiero es hablar más sobre el tema, me vas a perdonar y voy a (irme)", comentó Maju.

Pide frenar las especulaciones. La conductora de "Arriba mi gente" aprovechó la breve entrevista para recalcar que el respeto no solo debe ser hacia ella, sino también hacia su familia y el propio Gustavo Salcedo.

"Yo lo que deseo es que no se siga especulando y no voy a hablar del tema, respeto en general para todos, para él, para mi familia, para todos", expresó, en referencia a los rumores de infidelidad que han circulado en los últimos días.

Ese lunes 25 de agosto, Maju se pronunció en "Arriba mi gente" en vivo y reconoció que está atravesando "días complicados" tanto en lo personal como en lo familiar. Explicó que existen asuntos privados que la tienen preocupada, aunque dejó en claro que prefiere mantenerlos en la intimidad y no hacerlos públicos.

Además, pidió a la audiencia que eviten especulaciones y comentarios sin fundamento sobre su situación, ya que no tiene intención de hablar del tema. Finalmente, agradeció el apoyo y la comprensión recibida, asegurando que continuará adelante con su trabajo y actividades habituales.

Gustavo Salcedo también habló

El empresario y aún esposo de la modelo también dio declaraciones a "Amor y Fuego". En ellas descartó rotundamente haber sido infiel y pidió que no se siga dañando su imagen.

"Soy un padre de familia de una niña de 9 años, tengo tres hermanas mujeres, he visto cómo mi papá ha tratado siempre a mi mamá y lo que está muy mal es que hablen ustedes de infidelidad", comentó.

Además, dejó en claro que su vínculo con Maju siempre se basará en el respeto por sus hijos. Resaltó que los rumores sobre el fin de su matrimonio solo generan daño.

"Siempre hemos tenido excelente relación y lo único que hace aquí es generar daño, todas las historias que se inventan alrededor", agregó.

En conclusión, la separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando todo tipo de comentarios, pero ambos protagonistas han optado por no dar mayores detalles. Ella pide respeto y silencio, mientras él rechaza los rumores de infidelidad. Por ahora, lo único cierto es que ambos buscan proteger a su familia de las especulaciones.