Hermana de Yahaira Plasencia denuncia amenazas tras polémica con Maryto: "Algo nos pasa, ya saben quiénes son"

La polémica entre Silvana Plasencia y el salsero Maryto sumó un episodio alarmante tras la denuncia pública de amenazas directas contra ella y Yahaira Plasencia. La hermana de la salsera expuso mensajes intimidatorios en redes sociales, lo que generó preocupación entre sus seguidores y motivó el respaldo inmediato de la cantante a su hermana.

Amenazas contra Silvana y Yahaira Plasencia tras difusión de chats

El conflicto se intensificó luego de que Silvana Plasencia compartiera conversaciones con Maryto, en las que, según su versión, el salsero demostraba que seguía "siendo el mismo" pese a encontrarse comprometido. Tras la publicación de estos chats, la joven reveló que comenzó a recibir mensajes amenazantes, los cuales también involucraban directamente a Yahaira Plasencia.

Mediante sus historias de Instagram, Silvana difundió capturas de mensajes enviados por WhatsApp, en los que se le exige no publicar nada durante Año Nuevo. De no cumplir con esta advertencia, las amenazas apuntan a una agresión física contra ella y un ataque público contra su hermana durante una presentación en vivo.

"Sube hue*** en Año Nuevo nomas, te destruimos c***. Pe*** payasa te van a rayar la cara y a tu hermana le tirará ca*** en el escenario por pe*** pu*** dolida y colgarse siempre del negro", se lee en el mensaje que Silvana decidió hacer público.

Lejos de guardar silencio, la hermana de la salsera expuso las amenazas y afirmó tener identificados a los posibles responsables ante cualquier atentado. Aunque cuenta con seguridad privada, expresó su preocupación y dejó en claro que no se siente completamente a salvo.

"A mi familia o a mí, algo nos pasa y ustedes ya saben quiénes son los únicos responsables. No pararé hasta llegar al final de saber quién es. Dejo pruebas por si me pasa algo. Gracias a Dios paro con seguridad, pero eso no quita que me libre de algo", escribió en su comunicado, generando una ola de reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales.

Amenazan con atacar a Yahaira Plasencia en el escenario y a su hermana tras polémica con Maryto. (Foto: Instagram)

Yahaira Plasencia apoya a su hermana tras polémica con Maryto

Ante el clima de tensión y los constantes comentarios que surgieron en redes, Yahaira Plasencia no guardó silencio y decidió respaldar públicamente a su hermana menor. Luego de que las conversaciones entre Silvana y Maryto se difundieran en redes, la salsera dejó en claro que no permitirá ataques contra su familia.

Silvana Plasencia compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a Yahaira, en el que destacó el apoyo incondicional entre ambas. "Mi hermana es mi verdadero 'te voy a amar hasta morir'. Gracias por todo, te amo Yahaira", escribió.

La intérprete de salsa no tardó en responder con una frase que fue interpretada como una advertencia para quienes critican a su hermana.

"Te amo más hermana, compañera eterna. Siempre juntas, se meten contigo, se meten conmigo", publicó Yahaira, dejando en evidencia su postura firme frente a la polémica.

El mensaje fue tomado por muchos usuarios como una respuesta indirecta tanto a Maryto como a quienes cuestionaron a Silvana, reafirmando que la cantante no tolerará faltas de respeto hacia su entorno familiar.

Yahaira Plasencia defiende a su hermana tras escándalo con Maryto. (Instagram)

En conclusión, el conflicto entre Silvana Plasencia y Maryto dejó el ámbito personal y generó preocupación pública tras la denuncia de amenazas directas. La difusión de los mensajes activó el respaldo inmediato de Yahaira Plasencia, mientras las redes amplifican una polémica que expone los riesgos de llevar conflictos privados al espacio digital.