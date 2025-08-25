Gustavo Salcedo descarta INFIDELIDAD tras separarse de Maju Mantilla: "Una excelente relación"

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla finalmente rompieron su silencio luego de su abrupta separación, ocurrida hace aproximadamente una semana. Ambos reaparecieron por primera vez tras su ruptura, y el deportista negó que esta se haya debido a una presunta infidelidad, mientras que la exreina de belleza pidió respeto para su familia y privacidad durante su programa.

Gustavo se pronuncia tras ruptura con Maju

El deportista fue captado por las cámaras del programa Amor y Fuego mientras realizaba diligencias personales. Tras intentar evitar a los reporteros, decidió declarar y dejar en claro que su separación de la ex Miss Mundo no se debió a una infidelidad, como se viene especulando en redes sociales.

"Lo que te voy a decir es que soy un padre de familia, tengo una niña de nueve años, tengo tres hermanas mujeres, he visto cómo mi papá ha tratado, siempre me ama, y lo que está muy mal es que hablen ustedes de infidelidad. O sea, ¿que una pareja decida no estar junta significa una infidelidad? ", expresó en un inicio.

En esa misma línea, dejó entrever que no pensaba dar más declaraciones sobre su separación y acusó al programa de Rodrigo González de inventar historias que generan zozobra en la gente y dañan a su familia.

"Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos. Toda la historia y todas las cosas que se han inventado lo único que hacen es crear morbo en la gente, y eso está muy mal", agregó.

Finalmente, aseguró que no dará más detalles de su vida privada y se negó a responder cuando el reportero le consultó por qué fue él quien publicó el comunicado y no Maju Mantilla al mismo tiempo. Además, dejó en claro que siempre tendrán una buena relación como padres.

La indirecta de Maju

Un video que la exreina de belleza compartió en TikTok el pasado 2 de agosto ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores, ya que colocó una canción que encajaría muy bien en su ruptura con Gustavo.

"Así que... tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé . Esa historia es al revés, fui yo el que te dejé, la tuya está mal contada", dice la canción que la conductora interpretaba mientras estaba en el set de maquillaje.

Es así que, la separación de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla continúa generando comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. Sin embargo, ambos han pedido respeto y aclararon que, pese a la ruptura, mantendrán una relación cordial por el bienestar de su hija.