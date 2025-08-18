Christian Meier impacta al reencontrarse con el papá de Alondra García Miró: "Tú eres parte de mi familia"

Christian Meier vivió un momento especial durante el avant premier de su nueva película "Mistura", donde se topó con nada menos que don Rafael García Miró, el padre de su expareja Alondra. El emotivo saludo entre el actor y su "exsuegrito" fue captado por las cámaras de "América Hoy" y no pasó desapercibido.

Christian Meier se reencuentra con el papá de Alondra García Miró

El avant premier de la película "Mistura" no solo fue una fiesta de cine, también dejó una escena que sorprendió a todos. Christian Meier se reencontró con don Rafael García Miró, el papá de Alondra, y el saludo entre ambos desató comentarios en el mundo del espectáculo.

"Señor, ¿cómo está? Qué lindo verlo. Ojalá le guste, es una gran película", expresó Meier al encontrarse con su "exsuegrito". Don Rafael no dudó en responder con cariño: "Tú eres parte de mi familia". A lo que Christian, con una gran sonrisa, replicó: "Claro que sí, siempre lo hemos sido".

Muchos se preguntaban qué hacía el papá de Alondra en la premier. Ante ello, explicó que reside en París y solo estaba de visita en Lima. Eso sí, también confirmó que fue el propio Meier quien lo invitó al evento.

"Yo me dedico a mi pintura, a mi escultura. Me ha invitado mi primo", comentó a "América Hoy". "Christian es parte de nuestra familia desde toda la vida. Porque mi tía era casada con el hermano de su papá. Es una gran amistad de muchos años", agregó, mostrando que entre ellos sigue existiendo un fuerte lazo más allá del pasado amoroso con su hija.

Además, don Rafael fue consultado sobre la vida sentimental de su hija y aseguró que respeta sus decisiones, incluso sobre su actual romance con el español Francisco Alister. Entre bromas, comentó que ella suele usar varios anillos por publicidad, pero ninguno es de compromiso. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que soltó sobre el ex de su hija Christian Meier.

"(La hemos visto luciendo anillos, de repente se comprometió) No, lo que pasa es que ella hace publicidad para aros, está llena de anillos. (¿Ninguno es de compromiso todavía?) No creo, no", dijo don Rafael. "(De repente por ahí en algún momento) No vaya a ser que de repente regresa con Christian Meier. Nadie sabe. Ya se casó, creo, ¿no? Jajaja", mencionó entre risas.

¿Más Team Meier que Team Alister? El gesto cariñoso hacia Meier hizo pensar que quizá don Rafael es más "team Christian" que fan del nuevo romance de su hija. Y es que estuvo muy atento a su llegada e incluso lo esperó en la entrada del evento para abrazarlo y conversar con él.

Christian Meier responde sobre su vida personal

Meier llegó acompañado de su esposa, Andrea Bosio, y aunque intentó mantenerse enfocado en su película, no pudo evitar las preguntas sobre el amor.

"Así como te va bien en el trabajo también vemos que te va muy bien el amor, pues te vemos bien acompañado acá de la esposa", preguntó la reportera de "América Hoy". "No me puedo quejar. Estoy muy contento", aseguró. Y aunque la reportera insistió con un "¿Felices?", el actor prefirió no extenderse y se despidió rápidamente: "Gracias por todo".

La reportera quiso preguntarle por el abrazo con el papá de Alondra, pero el actor se fue. Por ello, en un segundo intento, mientras Meier caminaba con su esposa, le consultaron de nuevo.

"Christian, hemos visto que te has dado un gran abrazo con el señor García Miró. ¿Todo bien, Christian? Siempre la amistad", dijo la periodista, pero el actor se quedó en silencio. Por ello, se dirigió a su esposa: "Andrea, ¿qué tal la relación con Christian? Más feliz que nunca te veo". Andrea confirmó entre sonrisas: "Que nunca...".

El inesperado reencuentro de Christian Meier y don Rafael García Miró, padre de Alondra García Miró, demostró que, pese a los romances y el paso del tiempo, el actor sigue teniendo un lugar especial en la familia García Miró.