¿Boda a la vista? Mánager de Milett Figueroa insinúa compromiso con Marcelo Tinelli: "Lo que se vio es"

La modelo Milett Figueroa regresó a Perú hace algunas semanas y su presencia volvió a acaparar la atención de los medios de espectáculos. Esta vez, la ex chica reality dejó a más de uno sorprendido al lucir un anillo de compromiso que despertó rumores sobre una posible boda con el empresario argentino Marcelo Tinelli.

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se preparan para casarse?

Durante una entrevista en el podcast 'Por no decirlo', conducido por su amigo y mánager Giancarlo Cossio e Israel Dreyfus, Milett compartió detalles de su vida personal. La modelo estuvo acompañada por Fiorella Alzamora, quien no pudo evitar comentar sobre el brillante anillo de diamantes que llevaba en la mano izquierda.

"¡Me está doliendo esa luz, Dios mío! Esto es precioso", exclamó Fiorella. Ante esto, Milett respondió con una sonrisa: "Son detalles de amor".

Al ser consultado sobre la posibilidad de una boda con Tinelli, quien actualmente se encuentra en Miami, Giancarlo Cossio prefirió no confirmar ni negar, pero dejó abierta la posibilidad con una broma en una reciente entrevista con Trome.

"No puedo decir nada porque me mata, pero lo que se vio, es... (Si hay boda, ¿estarás de invitado?). Soy uno de sus mejores amigos, obvio. Si fuese así, estaría en primera fila", comentó.

Aunque Milett ha evitado hablar abiertamente sobre un enlace matrimonial, no oculta su felicidad. En diversas entrevistas ha expresado sentirse amada y respetada, mientras que Tinelli ha compartido mensajes románticos en redes sociales, lo que demuestra que la relación continúa firme pese a la distancia.

Milett Figueroa se sometió a retoques estéticos

Además de cumplir con sus compromisos laborales en Perú, Milett aprovechó su estadía para cuidar su imagen. La modelo visitó un reconocido centro estético, conocido por atender a figuras públicas como Melissa Klug y Darinka Ramírez, para realizarse un tratamiento facial.

La ex participante de reality shows se sometió a la aplicación de Baby Botox, un procedimiento que reduce las líneas de expresión manteniendo la naturalidad del rostro. El centro difundió un video donde se explica que Milett quería verse "más linda que nunca" para su próxima visita a Marcelo Tinelli.

"Milett Figueroa quería verse más linda que nunca, porque irá a visitar a Marcelo Tinelli, así que le realizamos un Baby Botox para eliminar y prevenir las líneas de expresión", se escucha en la narración del video..

Milett Figueroa mantiene su vida sentimental bajo la mirada de todos, y aunque aún no confirma planes de matrimonio, la modelo no oculta su ilusión y felicidad junto a Marcelo Tinelli. Mientras tanto, se prepara para su reencuentro con el empresario argentino con cuidados especiales.