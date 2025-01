¿Usa botox? Jonathan Maicelo revela los 'retoquitos' que se hizo en el rostro: "Las jóvenes se me acercan"

Jonathan Maicelo ha generado polémica tras someterse a una rinoplastia que cambió drásticamente la forma de su nariz. Ante ello, fue consultado si se sometió a otros 'retoquitos' con la finalidad de mejorar su aspecto físico a sus 42 años.

El boxeador se presentó la tarde de ayer en el programa Todo se filtra, donde el conductor Kurt Villavicencio le preguntó directamente si se había sometido a otros tratamientos estéticos, como la aplicación de bótox o ácido hialurónico en los labios.

Jonathan afirmó que sus labios siempre han sido grandes debido a temas genéticos. Sobre el aspecto de su piel, la cual luce más tersa, negó haberse sometido a algún tipo de tratamiento.