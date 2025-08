¿Nuevo amor? Patricio Parodi responde sobre su amiga argentina: "La conozco hace un año"

Patricio Parodi ha regresado recientemente de un viaje a Buenos Aires, Argentina, donde no solo disfrutó de nuevas experiencias, sino también continuó explorando su faceta como streamer. El viaje no pasó desapercibido, ya que surgieron rumores sobre una posible relación sentimental con una joven argentina por lo que decidió pronunciarse.

Tras su regreso a Lima, el chico reality brindó declaraciones para el programa "Más Espectáculos", donde compartió detalles de su viaje. Según explicó, el objetivo principal de su visita a Argentina fue colaborar con creadores de contenido y seguir creciendo en el mundo del streaming.

"He ido varias veces a Argentina, pero no me había quedado en Buenos Aires. Estuve stremeando, grabando contenido y contactamos con algunos creadores, aunque muchos estaban de vacaciones", comentó.