Pablo Ceppelini fue captado en discoteca con Flor Ortola, antes del Alianza Lima vs Sporting Cristal

El mediocampista uruguayo de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, vuelve a protagonizar titulares, pero no por su desempeño futbolístico. Este fin de semana, fue grabado en una discoteca de Barranco junto a la argentina Flor Ortola, en un contexto que ha desatado una nueva ola de críticas, ya que se esperaba que el jugador estuviera concentrado para el partido con Sporting Cristal.

Durante el programa "Amor y Fuego" se emitieron imágenes que muestran a Pablo Ceppelini llegando de la mano con Flor Ortola, amiga cercana de Alejandra Baigorria, a una conocida discoteca. Ya dentro del local, el volante intentó pasar desapercibido poniéndose una gorra, mientras compartía un box con la argentina y sus amigas.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Ceppelini fue visto bailando muy cerca de otra joven. Según las imágenes, el futbolista se mostró bastante cariñoso con ella, llegando incluso a besarla. A la salida del local, Ceppelini se retiró en su camioneta acompañado tanto de Ortola como de la nueva joven, con quienes intentó detenerse por comida, aunque finalmente desistieron por la larga espera.

La situación se volvió aún más comprometida cuando el jugador dejó a Flor Ortola en su casa y luego se dirigió a un departamento con la joven desconocida. En ese lugar, el futbolista incluso le bailó y grabó algunos videos a la jovencita, según el informe televisivo.

Más allá de la reciente salida nocturna, Ceppelini también arrastra una acusación mucho más seria. En junio pasado, dos mujeres brasileñas aparecieron en el programa de Magaly Medina asegurando que el jugador les dio la espalda tras embarazarlas. Ariadni Goncalves y Murielle Santana afirmaron haber tenido relaciones sentimentales con el uruguayo durante su etapa en el club Cuiabá.

"Yo no he estado con ninguna persona, solo con él", manifestó Ariadni Goncalves, madre de uno de los supuestos hijos de Cepellini, quien estuvo acompañada de Murielle Santana, la otra mujer que también tendría un hijo con el uruguayo. "Es de él, no he estado con otra persona, mi última pareja fue 8 meses antes de conocerlo", relató.