Futbolista de Alianza Lima, Pablo Ceppelini enfrenta demanda por paternidad en Brasil: "Se desentendió"

El mediocampista uruguayo de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, vuelve a estar en el centro de la polémica, aunque esta vez por una situación alejada de lo deportivo. El programa "Magaly TV, la firme" reveló que dos mujeres brasileñas han acusado al jugador de no hacerse responsable de la paternidad de dos menores, fruto de relaciones que habría mantenido cuando militaba en el fútbol de ese país.

Durante la última edición del programa de Magaly Medina, se presentaron los testimonios de Ariadni Goncalves y Murielle Santana, dos jóvenes que aseguran haber tenido vínculos sentimentales con Ceppelini mientras él jugaba en el Cuiabá de la Serie A de Brasil. Ambas sostienen que el futbolista se desentendió por completo de sus responsabilidades como padre desde que se enteró de los embarazos.

"Yo no he estado con ninguna persona, solo con él", manifestó Ariadni Goncalves, madre de uno de los supuestos hijos de Cepellini, quien estuvo acompañada de Murielle Santana, la otra mujer que también tendría un hijo con el uruguayo. "Es de él, no he estado con otra persona, mi última pareja fue 8 meses antes de conocerlo", relató.