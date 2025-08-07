Micheille Soifer vuelve arremeter contra Leslie Shaw tras sus recientes declaraciones: "Ya aburriste"

Leslie Shaw generó controversia al criticar a varios artistas de la cumbia peruana, entre ellos Micheille Soifer. Ante estos comentarios, la conductora de televisión decidió usar un espacio de su programa para enviarle un mensaje directo a la cantante, lo que desató una respuesta inmediata de Soifer.

Micheille Soifer responde a Leslie Shaw y cuestiona sus ataques

En la reciente edición del programa 'Ponte en la Cola', Estrella Torres estuvo invitada para discutir los polémicos comentarios que Leslie Shaw realizó sobre su físico. Micheille Soifer, también conductora del espacio, no dudó en expresar que consideró los ataques de Leslie como un acto bajo y fuera de lugar.

"A mí no me pareció para nada gracioso, puede ser deslenguada pero meterse con el físico de otra persona es bajo, bajo totalmente", señaló Micheille con firmeza.

Ricardo Rondón, su compañero en la conducción, le recordó que Soifer también enfrenta controversias, en particular con la popular 'Hay niveles'. Sin embargo, Micheille aclaró que está cansada de los enfrentamientos mediáticos, aunque enfatizó que Leslie se está ganando muchos enemigos en el ámbito artístico por su actitud.

"Ella está cruzando la línea. Siento que no es consciente de la cantidad de enemigos que se está ganando ella sola. Yo creo que ya aburriste, Leslie, con tu estrategia para sonar y que hablen de ti, tirándole barro a todos", concluyó Micheille.

Micheille Soifer brilla como conductora en Latina Noticias

En paralelo a esta polémica, Micheille Soifer atraviesa un buen momento profesional. Tras su debut como conductora en 'Ponte en la Cola', sorprendió al público al asumir la conducción del bloque de espectáculos en Latina Noticias. En diálogo con el diario Expreso, la popular 'Michi' mostró emoción y gratitud por esta nueva oportunidad que le brindó el canal.

"Cuando el señor Eric Jurgensen me contactó para 'Ponte en la Cola', me dijo que también le gustaría tener un espacio en Espectáculos para poder interactuar en el noticiero y darles un adelanto de lo que verán en el programa. Me pareció una buenísima idea, así que estoy emocionada", declaró Soifer.

La cantante y conductora añadió que esta nueva etapa le permitirá crecer profesionalmente y conectar mejor con el público durante la mañana.

"Para mí, trabajar con diferentes tipos de producción es buenísimo. Creo que es algo muy lindo, que me va a permitir conectar con la gente de la mañana, media mañana y luego ya ponerlos a rumbear con 'Ponte en la Cola'. Este nuevo bloque será una enseñanza, me brindará muchos más recursos para seguir desarrollándome en este rubro de la conducción. Siento que voy a aprender bastante con los compañeros que tengo, voy a conectar más con la gente", sentenció.

Mientras Leslie Shaw sigue generando polémica con sus críticas en el mundo artístico, Micheille Soifer mantiene la calma y responde con firmeza, defendiendo el respeto hacia los demás. Al mismo tiempo, la cantante disfruta un importante avance en su carrera como conductora de televisión, mostrando que su talento trasciende la música.