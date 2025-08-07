Estrella Torres responde a los ataques de Leslie Shaw: "Los niveles se miden en los valores"

Desde hace unos días, Leslie Shaw se encuentra en medio de una polémica tras criticar a varios artistas de la cumbia peruana y entre ellas, Estrella Torres. Es así como la joven cantante mandó tremendo mensaje a la 'gringa' con su clásica frase de 'hay niveles'.

Estrella Torres a Leslie Shaw

La joven Estrella Torres se presentó en el programa 'Ponte en la Cola' donde decidió responder a las declaraciones de Leslie Shaw. Como se recuerda, la cantante formó parte de emblemáticas agrupaciones y siempre ha destacado por su gran voz en el escenario. Por ello, la intérprete señala que la 'gringa' debería criticarla relacionado a la música y no a su físico.

Además, afirma que le preguntaron qué opinaba sobre la polémica que está ocurriendo en la cumbia y respondió con sinceridad: "Me preguntaron de 'qué opino lo que está pasando en el mundo de la cumbia' (¿Tú crees que ya está cruzando la línea?) Sí, ha cruzado un montón. Para empezar la falta de respeto a personas que nosotros admiramos como compositores, artistas".

Así mismo, Estrellita comenta que ningún artista merece que le falten el respeto y menos con supuestas bromas disfrazadas, ya que la música está para que el público disfrute y no para competir entre sus compañeros.

"Creo que nadie se merece la falta de respeto que ya ha sobrepasado, las bromas disfrazadas. Yo creo que los niveles se miden en los valores, en el respeto. A parte, la humildad te lleva muy lejos y la música está para compartir, no para competir", agregó.

Sobre críticas a su cuerpo

Durante el programa, Estrella Torres afirmó que las críticas que viene recibiendo hacia su cuerpo de parte de Leslie Shaw, no le afectan porque se siente regia. Además, señala que el público estaría abriendo los ojos antes las malas actitudes de la 'gringa' para seguir acaparando portadas.

"A mí no me afecta porque yo me siento regia, mamacita. Yo creo que la gente ya se está dando cuenta sola, yo estoy tranquila, yo no respondo. Está mal meterse con el cuerpo ajeno. Yo creo que debería meterse con mi voz, si canto playback o no", menciona Torres y Micheille Soifer agrega: "Pero cómo se va meter con tu voz, ahí si hay niveles".

Es así como ante las críticas a su cuerpo de parte de Leslie Shaw, Estrella Torres le responde con tremendo mensaje señalando que el verdadera diferencia de 'niveles' sería con los valores de cada persona.