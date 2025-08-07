Valentino revela que está en miraditas con participante de Esto Es Guerra: "Es combatiente"

El popular TikToker Valentino Palacios ha vuelto a dar que hablar tras su reciente ingreso al reality "Esto es Guerra". Con su estilo irreverente y desinhibido, el joven influencer no dudó en bromear sobre sus verdaderas intenciones dentro del programa de competencia, asegurando que más allá del esfuerzo físico, también está en la búsqueda del amor.

¿Valentino encontró el amor EEG?

Durante una divertida intervención, Valentino soltó una frase que arrancó risas a sus compañeros: "Realmente estoy aquí en Esto es Guerra, sólo para agarrar cuerpo y también estoy en busca de mi nuevo Hugo García", haciendo referencia a la recordada relación de apoyo entre los integrantes del reality. Entre risas, dejó entrever que quiere encontrar a alguien que también lo levante al celebrar sus puntos.

Pero la cosa no quedó ahí. En otra parte del programa, Valentino confesó que podría haber encontrado una posible conexión especial. "Uy, no sé. Ayer me hice miraditas con alguien, no voy a decir quién es, pero me estaba viendo toda chino. Es combatiente" , dijo, avivando las especulaciones en redes sociales.

Finalmente, fiel a su estilo juguetón, el TikToker aseguró que aunque el programa es un juego, podría ser el escenario perfecto para que surja algo más. "Tú sabes que es un juego, pero ahí puedo encontrar a mi amor", comentó entre risas, dejando abierta la posibilidad de un nuevo romance en el set.

Valentino y su escándalo en redes

El tiktoker Valentino Palacios vuelve al centro de la polémica tras retractarse públicamente de su decisión de alejarse de la comunidad LGBT. A través de un video, explicó que su mensaje fue malinterpretado y negó haber querido burlarse, pero eso no bastó para frenar la ola de críticas.

La controversia estalló días atrás, cuando en una transmisión en vivo anunció que se "volvería hetero" porque el amor no le funcionaba con los hombres. Además, mencionó que quería formar una familia tradicional, lo que desató reacciones divididas entre sus seguidores y generó dudas sobre sus verdaderas intenciones.

Muchos usuarios de redes sociales lo acusaron de haber lanzado esas declaraciones solo para llamar la atención y ganar relevancia, pues afirman que su popularidad ha decaído en los últimos meses. Algunos incluso señalaron que todo habría sido una estrategia para volver a viralizarse.

Es así que, con su característico sentido del humor, Valentino dejó entrever que su paso por "Esto es Guerra" podría traerle más que retos y competencias. Entre bromas y miradas cómplices, el influencer mantiene expectantes a sus seguidores sobre un posible romance dentro del programa.