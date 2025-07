"Ahora me gustan las mujeres": Tiktoker Valentino impacta al confesar que quiere darle un nieto a su abuela

¡De no creer! El conocido tiktoker Valentino Palacios, dejó en shock a sus seguidores al revelar que ha decidido dar un gran giro en su vida personal. Según contó en una transmisión en vivo, ya no quiere estar con hombres y ahora está interesado en las mujeres.

El tiktoker Valentino Palacios, conocido por su famosa frase "Oye, ¿qué tienes?", sorprendió a todos al revelar en una transmisión en vivo que ya no forma parte de la comunidad LGBT y que ahora le gustan las mujeres.

"Les estoy diciendo que no tengo nada. Soy hombre. O sea, soy hombre biológicamente... Pero les digo que ya no me gustan los hombres. Ahora me gustan las mujeres. Hay mujeres guapas. Entonces puedo estar con una y puedo estar con otra a la vez. Una para cada semana", soltó Valentino, dejando en shock a sus seguidores.