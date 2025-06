Austin Palao y Vania Bludau coquetean frente a Mario Irivarren en 'EEG': "Ella tiene un propósito"

Vania Bludau no solo volvió a 'Esto es Guerra', sino que también protagonizó un momento muy especial junto a Austin Palao, con quien antes hubieron rumores de un romance tras reencontrarse en una boda. Ambos se mostraron felices y con mucha complicidad, dejando entrever un claro coqueteo que llamó la atención de todos.

Los coqueteos de Vania y Austin

Durante la emisión del programa reality, Vania y Austin recrearon el baile que compartieron en la reciente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La modelo dio el primer paso y se acercó a él para rememorar el momento. Sus gestos y sonrisas dejaron en evidencia que entre ellos hay más que una simple amistad.

El detalle que no pasó desapercibido fue que todo ocurrió delante de Mario Irivarren, exnovio de Vania y también participante del reality. La escena no pareció incomodar a los involucrados, pero sin duda generó diversas reacciones entre los seguidores del programa y en redes sociales.

Vania confesó que hasta antes del matrimonio de su amiga no había notado a Austin como un posible interés, ya que lo veía como alguien menor. Sin embargo, la conexión que mostraron dejó abierta la posibilidad de algo más. Aunque evitó responder si tendría una cita con él, su actitud habló por sí sola.

Por su parte, Austin aclaró que no se han besado, pero no negó un acercamiento especial. Además, sorprendió con palabras muy elogiosas hacia Vania, resaltando no solo su físico, sino también su determinación, energía y evolución personal. Para él, ella es una mujer con propósito y admiración.

"Vamos a dejar el físico porque tenemos ojos. Lo que ella posee es esa energía, esa determinación para hacer las cosas, es una chica que va evolucionando en el tiempo. Ella tiene un propósito", dijo el hermano de Said Palao.

El regreso de Vania a EEG

El programa de 'Esto es Guerra' ha iniciado una nueva temporada donde han venido anunciando a los nuevos convocados, donde varios eran nuevos y otros, eran loa clásicos participantes de hace algunos años. Ayer, se anunció a las dos últimas 'bombas' del reality y aparecieron Vania Bludau junto a Alejandra Baigorria.

En medio de suspenso, ambas mejores amigas fueron presentadas y lucieron despampanantes con vestidos de gala, modelando por el set de televisión. Sin duda, fue un momento donde varios participantes quedaron sorprendidos de su presencia.

De esta manera, el encuentro entre Vania y Austin dejó a muchos con la expectativa de que algo más podría surgir en el futuro. Por ahora, la química entre ambos parece ir en aumento dentro y fuera de las cámaras.