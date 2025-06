Chechito se pronuncia tras triángulo amoroso con anfitrionas venezolanas: "Yuli se portó mal, pésimo"

Sergio Romero, más conocido como Chechito, se presentó en el programa Magaly TV, La Firme para aclarar las acusaciones en su contra por parte de una joven venezolana llamada Yuli Lobo, quien lo acusó de haberla ilusionado y, al mismo tiempo, meterse con su amiga Roxy Machado.

Chechito rompe su silencio

El cantante de chicha empezó diciendo que normalmente no se presta a los chismes y que tampoco está pendiente de TikTok, por lo que no sabía que Yuli y Roxy eran amigas. Además, descartó haberlas visto anteriormente en redes sociales como Instagram o TikTok.

Según el cantante, antes solo se dedicaba a hacer conciertos grandes en provincias, pero luego empezó a presentarse en discotecas. Fue allí donde conoció el mundo de las anfitrionas. Ya anteriormente había evitado tener chicas cerca, porque tenía enamorada.

"Yo, porque estaba comprometido, pedía que no estuviera ninguna mujer cerca del escenario (...) Esta muchachita que era mi enamorada era muy insegura y no quería eso para ella. Por eso yo le pedí de favor a la gente de seguridad que no hubiera muchas chicas", indicó.

Sin embargo, cuando empezó a presentarse en discotecas, la cosa cambió y estaba rodeado de chicas bonitas. Además, ya había terminado su relación. Fue allí donde empezó a mirar a varias mujeres y conoció a Yuli Lobo, con quien estuvo saliendo, pero las cosas no fluyeron bien.

"Estaba soltero, habían pasado meses desde que terminé mi relación. Entonces, lo que pasó con Yuli simplemente se dio. Lo intentamos una vez, yo fui quien no estuvo muy pendiente. Hubo una separación y luego lo volvimos a intentar, pero ella se portó demasiado mal, pésimo. Desde allí yo no quise nada", sentenció.

Las acusaciones contra Chechito

La noche de ayer, Magaly TV, la firme emitió un reportaje en el que se presentó Yuli Lobo, bailarina e influencer venezolana, quien reveló haber tenido un romance con el cantante de chicha. Sin embargo, todo habría terminado por la aparición de una tercera persona.

"Él y yo no tuvimos una relación como tal, pero sí estuvimos saliendo. Duramos como dos meses. No funcionó de parte de él, lo volvimos a intentar, no funcionó de parte mía y lo dejamos ahí", declaró inicialmente.

Yuli asegura que, tras finalizar el vínculo, Chechito volvió a contactarla con la intención de retomar la relación, pero ella ya no estaba dispuesta. El golpe más duro fue enterarse de que su amiga Roxy Machado también estaba involucrada sentimentalmente con él.

"Hace unos días me escribió y me dijo para volverlo a intentar. Yo le dije que ya no, porque no es un hombre que llene mis expectativas (...) Anoche me entero que mi querido Chechito se está comiendo a mi amiga", agregó.

Es así que, Chechito explicó que conoció a Yuli Lobo cuando ya estaba soltero y que su relación no funcionó por actitudes negativas de ella. Afirmó no haber tenido intenciones de engañar y aseguró que desconocía el vínculo entre Yuli y Roxy, cerrando así la polémica.