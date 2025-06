Flavia Laos defiende sus declaraciones sobre su relación con Pablo Heredia: "Después del domingo van a salir más cosillas"

La historia entre Flavia Laos, Ale Fuller y Pablo Heredia vuelve a dar de qué hablar. Y es que después de varios años de rumores, la misma Flavia decidió contar su verdad y confirmó que sí tuvo un romance con el actor argentino que se presentará este fin de semana en 'El Valor de la Verdad'. Estas declaraciones han generado polémica por lo que la modelo salió al frente a defenderse.

Durante la más reciente emisión de 'Magaly TV: La Firme', Flavia Laos se pronunció sobre sus declaraciones en torno al romance que tuvo con Pablo Heredia. La actriz aclaró que cometió un error al mencionar su edad en aquella época, pero reafirmó su versión de los hechos. Además, adelantó que la participación del actor en 'El Valor de la Verdad' traerá a la luz nuevos detalles sobre este triángulo amoroso.

"Ya hablé lo que tenía que hablar en mi live y después del domingo les puedo declarar porque van a salir más cosillas. Sí, me equivoqué en la edad, tenía 20, pero fue cuando estaba grabando Ven, baila quinceañera , y dos años no hacen la diferencia", afirmó Flavia.

La modelo también sugirió que Pablo estaría motivado por el dinero al exponer esta situación públicamente. Además, dejó claro que en su momento le contó todo a Ale Fuller, acordando con ella no hacer comentarios públicos.

"¿Por qué sale a hablar después de tanto especular? A por plata. Yo le conté a Ale cuando pasó todo y quedamos en no hablar nada. Yo nunca dije nada de códigos ni nada, no me están metiendo a mí en esa nota. Miren el programa porque hay sorpresas", sentenció Flavia.