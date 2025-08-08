"Él no te ama": Magaly Medina destruye reconciliación de Onelia Molina y Mario Irivarren

¡No se guardó nada! Magaly Medina lanzó duras críticas contra Onelia Molina por retomar su relación con Mario Irivarren. La periodista vio el beso que se dieron en "Esto es Guerra" y no dudó en decir lo que Mario no ama a Onelia.

Magaly se va con todo contra reconciliación de Onelia y Mario

Durante su programa, "Magaly TV La Firme", la conductora fue clara y directa al hablar de la reconciliación de la parejita reality. Según la 'Urraca', Mario no ha demostrado amor real por Onelia, y todo lo que hace ahora es para "borronear" lo que ya falló.

"¿Por qué no intentarlo otra vez? Porque él no te ama. Por eso. Porque él no te ama. Una razón fundamental es cuando alguien te ama y lo demuestra. Pero a él hay que andarle siempre justificando todo", disparó Magaly.

Recordó que ayer, en el pódcast Good Time, Mario admitió que se equivocó en EEG al no responder si se casaría con Onelia.

"La salida era fácil, pero siempre la cagamos. Si pudiera responder de nuevo, diría: 'Beso a Onelia y a las demás las bloqueo'. Esa hubiera sido la respuesta correcta", reconoció Mario. Magaly no se quedó callada y comentó: "Esa hubiera sido la respuesta correcta, pero no la dijiste. Y no se trata de decir lo correcto, sino lo que sientes de verdad. Pero ya está fuera de tiempo", dijo indignada.

Magaly criticó que Mario ahora intente arreglar su error con frases bonitas o detalles, cuando en su momento no tuvo la actitud correcta.

"Lo que ya dijo en ese momento no tiene arreglo. Él no es un chiquito de 20 años, sabe perfectamente lo que dice frente a cámaras", comentó Medina. "Cuando tú amas, cuidas lo que dices. Pero como ya se fueron de viaje, él ya siente que ella está comiendo de su mano", comentó con ironía.

Magaly dice Mario no ama a Onelia Molina

Pese a las críticas, Onelia Molina no dudó en dar otra oportunidad a Mario Irivarren y así lo expresaron en el programa "Esto es Guerra".

"Han sido meses duros. Ese viaje era para recuperar lo que teníamos", comentó Mario en vivo. "Es un gran ser humano. ¿Por qué no intentarlo de nuevo con alguien así?", dijo en "Esto es Guerra", antes de besarse con Mario.

Antes de presentar las imágenes del beso de reconciliación, Magaly no pudo evitar criticar la situación entre los chicos reality y sobre todo la actitud de Onelia.

"Parece que para Onelia las palabras que él le dice valen más que cualquiera de sus actitudes, porque esta noche en "Esto es guerra" hasta se dieron un beso y aceptaron que han decidido retomar su relación. Bueno, hay parejas y parejas", expresó con sarcasmo.

Mientras Mario Irivarren y Onelia Molina intentan revivir su romance, Magaly Medina se mantiene firme en su opinión: no ve amor verdadero en esa relación. Aseguró que cuando alguien ama, no hay necesidad de justificarlo todo el tiempo. ¿Será cierto o el tiempo le dará la razón a la pareja?