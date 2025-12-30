Alianza Lima presentó a Federico Girotti como su nuevo fichaje extranjero para el 2026: "Nuevo reto"

Alianza Lima confirmó la llegada de su nuevo delantero extranjero para la próxima temporada y despejó una de las principales incógnitas del mercado de pases. Tras varias semanas de negociaciones, el club alcanzó un acuerdo con Talleres de Córdoba para adquirir el pase del atacante argentino Federico Girotti, quien se perfila como una de las principales apuestas ofensivas del conjunto victoriano.

Alianza Lima hace oficial la llegada del delantero argentino

La oficialización se dio a través de las redes sociales del club, donde se compartieron mensajes que buscan ilusionar a la hinchada de cara a los retos que se avecinan tanto en el torneo local como en el plano internacional. Girotti se suma a una lista de incorporaciones que evidencian la intención de Alianza Lima de reforzar su plantel con miras a una temporada exigente.

"El camino empieza hoy", fue el mensaje con el que Alianza Lima presentó al atacante argentino, acompañado de un video que marcó el inicio de su nueva etapa en el fútbol peruano. Posteriormente, el club reforzó el anuncio con otra frase motivadora: "Un nuevo reto. Un nuevo desafío", destacando la expectativa que existe alrededor del delantero.

Antes de su presentación oficial, Girotti llegó a Lima para pasar los exámenes médicos, realizar la sesión fotográfica y firmar contrato con el club. Aunque no dio declaraciones, su fichaje se confirmó poco después y Alianza Lima oficializó que el delantero argentino firmó vínculo hasta el 2028.

En Alianza Lima confían en el aporte de Girotti, tanto por su experiencia en una liga más competitiva como por su edad, que le permite llegar en un momento clave de su carrera. Su incorporación se suma a refuerzos como Jairo Vélez, Luis Ramos, Cristian Carbajal, D'Alessandro Montenegro y Alejandro Duarte, en el objetivo de fortalecer varias líneas del equipo.

𝑼𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒓𝒆𝒕𝒐. 𝑼𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒇𝒊𝒐. 💪🏾



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐚, 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐆𝐢𝐫𝐨𝐭𝐭𝐢!💙



El camino empieza hoy. 🤜🏾🤛🏾#RefuerzoBlanquiazul2026

Los números de Federico Girotti y el panorama del plantel

En la última temporada, Federico Girotti actuó con Talleres de Córdoba en el torneo argentino y la Copa Libertadores, donde disputó 34 partidos, marcó cuatro goles y dio dos asistencias. Un dato que no pasó desapercibido es que dos de esos tantos fueron ante Alianza Lima en competencia internacional.

Estos números, si bien no resultan deslumbrantes, reflejan la regularidad del atacante y su experiencia en torneos de alto nivel. El comando técnico confía en que, con continuidad y un rol protagónico, Girotti pueda potenciar su rendimiento y convertirse en una pieza clave del ataque aliancista.

Con la llegada de Girotti, Alianza Lima aún conserva un cupo de extranjero. El plantel cuenta con Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Eryc Castillo y Alan Cantero, quien tendría altas opciones de seguir, por lo que el último espacio apuntaría a reforzar la defensa por pe

En conclusión, la incorporación de Federico Girotti marca un nuevo paso en la planificación deportiva de Alianza Lima. Con un delantero joven y experiencia internacional, el club apunta a fortalecer su ofensiva y elevar su competitividad.