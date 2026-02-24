Sporting Cristal venció 5-4 a 2 de Mayo en penales y clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores

Sufrió pero celebró. Tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, Sporting Cristal se impuso 5-4 a 2 de Mayo en la tanda de penales. En una noche cargada de tensión y emociones en el Callao, el equipo celeste aseguró su pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores dejando en el camino al club paraguayo.

Empate durante los 90 minutos

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Paulo Autuori buscó imponer condiciones. Catriel Cabellos probó con un disparo de media distancia que se fue elevado y, casi de inmediato, Leandro Sosa desperdició una oportunidad clara tras un centro de Irven Ávila al no conectar el remate con precisión.

Santiago González fue, probablemente, el atacante que más oportunidades desperdició frente al arco. El extremo contó con varias chances claras, destacando un remate de primera tras un centro de Távara y un disparo que rozó el poste en el cierre del primer tiempo.

Por su parte, Yoshimar Yotún intentó romper la paridad con un disparo de media distancia que exigió al máximo al portero Ángel Martínez. Ya en el tramo final, precisamente al minuto 81, el capitán de Sporting Cristal desperdició una oportunidad inmejorable al fallar su ejecución cerca del área chica.

Sporting Cristal elimina a 2 de Mayo por penales

Tras el 0-0 final, la clasificación se decidió desde el punto penal. La tanda comenzó con efectividad por parte de ambos bandos hasta que el "Chaval" Benavente falló su disparo, permitiendo que el club paraguayo tomara ventaja. Sin embargo, el portero Enríquez se vistió de héroe al atajar el remate de Cáceres, devolviendo la vida a Sporting Cristal.

Con la serie igualada, Christofer Gonzáles asumió la responsabilidad y, con una jerarquía envidiable, picó el balón para empatar transitoriamente. El error definitivo de la visita llegó en el sexto penal, cuando Coronel mandó su remate por encima del travesaño.

El momento de gloria quedó en los pies de Cristiano, quien asumió la responsabilidad del último disparo con una frialdad absoluta. El lateral decidió picar el balón en el penal decisivo, desatando la locura en las tribunas del Callao y sellando el 5-4 definitivo.

Con este resultado, Sporting Cristal no solo sigue en carrera por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, sino que también garantiza su presencia internacional por el resto del año. En la siguiente instancia, el cuadro rimense deberá medir fuerzas ante Carabobo de Venezuela para definir su futuro continental.

En conclusión, Sporting Cristal superó 5-4 al 2 de Mayo en la tanda de penales para sellar su pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. El equipo de Paulo Autuori deberá trabajar arduamente en la definición si desea superar la última etapa previa a fase de grupos, pero hoy el pueblo celeste celebra un triunfo sufrido y merecido.