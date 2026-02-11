Alianza Lima empató 1-1 ante 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026

Noche amarga en La Victoria. Alianza Lima empató 1-1 ante 2 de Mayo de Paraguay y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede no logró revertir la serie en Matute y le dijo adiós al torneo de manera prematura.

Alianza Lima eliminado de la Libertadores

La Copa Libertadores volvió a ser esquiva para Alianza Lima. En una noche que prometía ser de remontada épica en el estadio Alejandro Villanueva, el cuadro íntimo no pudo pasar del empate 1-1 ante 2 de Mayo. El resultado, sumado a la derrota por la mínima en el partido de ida, sentenció la eliminación del equipo de Pablo Guede en la Fase 1 del torneo continental.

Desde el primer minuto, salió decidido a igualar la serie. Con Paolo Guerrero y Girotti como referentes de área, el equipo local buscó el juego directo y el desborde por las bandas. La primera gran oportunidad llegó a través de Eric Castillo, quien tras un gran desborde exigió al guardameta paraguayo.

El momento de mayor tensión en la primera mitad ocurrió a los 36 minutos. Tras una revisión en el VAR por una mano de Gómez tras un remate de Advíncula, el árbitro brasileño Flavio de Souza cobró penal. Eric Castillo decidió patear, pero su remate fue contenido de forma brillante por el portero Ángel Martínez.

En el segundo tiempo, Alianza Lima no bajó los brazos. A los 63 minutos, Luis Advíncula apareció en el área para capturar un rebote y, con un remate certero, poner el 1-0 que mandaba la definición a los penales.

Un resultado histórico

Apenas minutos después del gol de Alianza Lima, el portero Alejandro Duarte tuvo un choque con un atacante paraguayo que, tras una revisión en el VAR, fue sancionado como penal. Para asegurar la ejecución, el técnico visitante envió al campo a Brian Ayala, quien en su primer contacto con el balón, fusiló al arquero íntimo para poner el 1-1 definitivo.

Los últimos diez minutos fueron un asedio total. Alianza Lima tuvo hasta tres ocasiones claras para forzar los penales. Primero fue un cabezazo de Ramos que Martínez sacó de la línea de forma milagrosa, y luego un intento de Paolo Guerrero que el guardameta bloqueó poniendo el cuerpo, e incluso recibiendo un impacto en el rostro por la intensidad de la jugada.

Con este empate, 2 de Mayo avanzó a la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde ya lo espera otro equipo peruano, Sporting Cristal. Para Alianza Lima, el resultado es un golpe durísimo que los deja fuera de la máxima competición continental, dejando muchas dudas sobre el funcionamiento del equipo.

En resumen, Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras empatar ante el 2 de Mayo de Paraguay en Matute. Ahora, el equipo de Pablo Guede deberá enfocarse exclusivamente en el torneo local tras este duro revés internacional.