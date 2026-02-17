Real Madrid derrotó 1-0 a Benfica por la ida de los playoffs de Champions League

Real Madrid logró un valioso triunfo 1-0 ante Benfica este martes 17 de febrero en el Estádio da Luz, en Lisboa, por la ida de los playoffs para los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa superó al conjunto que comanda José Mourinho y la serie se definirá la próxima semana en el Santiago Bernabéu.

Un primer tiempo parejo y un complemento cargado de tensión

Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un encuentro equilibrado. Real Madrid tomó la iniciativa y buscó el arco rival con insistencia, a diferencia del choque disputado semanas atrás. Kylian Mbappé generó varias ocasiones claras, al igual que Arda Güler y Vinicius Jr., pero el arquero Anatoliy Trubin respondió con solvencia.

Benfica también tuvo su momento. Fredrik Aursnes probó desde fuera del área, pero Thibaut Courtois realizó una intervención espectacular que sostuvo el empate. El marcador no se movió en el primer tiempo, aunque el conjunto visitante dejó mejores sensaciones.

En el complemento llegó el quiebre. A los 50 minutos, Vinicius Jr. marcó un golazo que silenció el Estádio da Luz y adelantó al Real Madrid. El brasileño celebró con su tradicional baile, lo que generó la reacción del público local. El árbitro lo amonestó al interpretar que el festejo buscó provocar a la hinchada.

Minutos después, desde las tribunas se escucharon insultos racistas contra el atacante. El juez activó el protocolo de la UEFA y detuvo el partido por algunos instantes antes de reanudarlo. La tensión aumentó en el campo y en las gradas.

Benfica intentó reaccionar, pero no encontró espacios ante una defensa madridista firme y concentrada. En medio del clima caliente, José Mourinho protestó con insistencia y pidió una segunda amarilla para Vinicius. El árbitro lo expulsó, por lo que el técnico portugués no podrá sentarse en el banquillo en el partido de vuelta en el Bernabéu.

La definición en el Bernabéu

Con esta victoria, Real Madrid no aseguró todavía su clasificación a los octavos de final de la Champions League, pero dio un paso importante. El triunfo como visitante le permite manejar la ventaja en casa y encarar la revancha con mayor tranquilidad.

La próxima semana, el Santiago Bernabéu definirá la serie. El conjunto español buscará sostener su rendimiento y cerrar la eliminatoria ante su afición, mientras que Benfica intentará revertir la desventaja sin la presencia de su entrenador en el banco.

Real Madrid se llevó un triunfo clave en Lisboa en un partido que combinó fútbol, polémica y tensión. El gol de Vinicius Jr. marcó la diferencia en un duelo muy disputado y dejó la serie abierta para la vuelta en Madrid. Con la ventaja mínima en el bolsillo, el equipo español afrontará el desenlace con confianza, aunque todavía quedan 90 minutos decisivos por jugar.