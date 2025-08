¡Atento, Hugo! Isabella Ladera confirma que no saldría con un hombre sin dinero: "Solo da problemas"

Isabella Ladera ha remecido las redes sociales con una reciente respuesta sobre sus aspiraciones en cuanto a una relación. La influencer venezolana dejó claro que no podría considerar como novio a un hombre que no tenga dinero, ya que para ella eso es muy importante. ¿Hugo García aún tendrá oportunidad con ella?

Recordemos que en los últimos meses, Hugo e Isabella han sido vinculados sentimentalmente en más de una oportunidad. Incluso, el participante de Esto es Guerra viaja constantemente a Miami, y muchas veces lo ha hecho para reunirse con Isabella y pasar unos días de playa y relajo.

Isabella aclara que le gustan los hombres adinerados

La modelo venezolana abrió una caja de preguntas en su Instagram, y varias personas se animaron a consultarle por distintos aspectos de su vida cotidiana. Sin embargo, una pregunta llamó la atención, especialmente por estar vinculada directamente a su vida sentimental.

"¿Saldrías con alguien que no sea famoso ni tenga dinero?", le consultaron. La respuesta de Isabella no se hizo esperar y dejó sorprendidos a muchos. Además, dejó claro que no le importa la opinión de los demás respecto a sus aspiraciones.

"Que no sea famoso, re sí; pero que tenga menos que yo, no. Porque un hombre frustrado solo da problemas. Funenme si quieren" , escribió Isabella.

Recordemos que en las últimas semanas, la influencer ha sido vinculada sentimentalmente con Vinícius Jr. Hace poco fueron captados en una romántica cena, y al parecer, el futbolista la estaría conquistando enviándole detalles secretos a su departamento, como rosas y otros regalos muy costosos.