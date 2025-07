Isabella Ladera habría estado con Hugo García en la playa en Miami: "No lo grabaron completo"

Isabella Ladera y Hugo García siguen dando que hablar por una posible relación sentimental entre ellos. Hace unos días, el chico reality viajó a Miami y, al parecer, pasó unos días de playa junto a la influencer venezolana, ya que hay imágenes que probarían este encuentro. ¿Será el comprobante de una relación o una simple coincidencia?

La influencer, que en los últimos días fue relacionada con Vinícius Júnior, es muy activa en Instagram y frecuentemente publica todo lo que hace en el día. Sin embargo, una historia que publicó hace unas horas ha llamado poderosamente la atención, ya que aparece surfeando junto a su pequeña hija de cinco años.

Lo más curioso es que alguien la está grabando desde la parte baja de un yate, y al parecer sería Hugo García, ya que por momentos se alcanza a ver que el hombre tiene el mismo corte de cabello y parece tener el mismo tatuaje que él.

"Me la subí al cuello en la misma tabla, pero no lo grabaron completo , ja, ja, ja", escribió Isabella en la descripción del video donde aparece surfeando con su pequeña.

Cabe resaltar que, hace unos días, Isabella hizo una transmisión en vivo en TikTok y, cuando le preguntaron por Hugo García, dijo que su madre le pregunta mucho por él, pero lamentablemente no puede iniciar un romance con el chico reality porque vive demasiado lejos y quiere evitar repetir errores del pasado.

"Hugo es un ser impresionante, es un niño impresionante. Mi mamá me pregunta a cada rato por él, pero vive muy lejos. Hay cosas que no quisiera volver a pasar, por más que él me guste. Cuando yo esté en una relación, ustedes lo van a saber. Ahorita estoy muy enfocada en mis cosas y mis proyectos", indicó.