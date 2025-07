Isabella Ladera dedica curioso mensaje a Hugo García en sus redes: "Que si valga la pena"

Hace unos meses, Hugo García ha sido vinculado de manera romántica con Isabella Ladera por sus constantes viajes a Miami para aprender a surfear y pasar tiempo con ella. Aunque la venezolana fue vista con Vinícius Jr. parece que aún quedaría una oportunidad para el peruano.

Actualmente, Hugo García se encuentra en Miami nuevamente y es lo más frecuente que ha viajado a esta ciudad en los últimos meses. La razón sería por Isabella Ladera, pero tras la aparición de Vinícius Jr. en la vida de la venezolana se pensó que dejaría de continuar viajando, pero fue todo lo contrario.

Ambos siguen afirmando que solo mantienen un amistad y la influencer le estaría enseñando a surfear al peruano. Es así como el ex de Alessia Rovegno publica un video afirmando que para viajando a Miami por la 'vibra' de las personas allá.

Por su parte, Isabella Ladera no dejó pasar la oportunidad de comentar este mensaje que claramente podría ser para ella. Es así como menciona que le desea algo bonito y genuino con un emoticón de corazón sanando y una carita conmovedora.

Historia de Isabella Ladera

En el programa 'Amor y Fuego', Hugo García decidió romper su silencio para hablar sobre la salida entre Isabella Ladera y Vinícius Jr. hace unos días, esto luego de ser vinculados cariñosamente durante semanas. Ahora, el peruano comenta que incluso tiene una camisera de Real Madrid y sería hincha de aquel equipo.

"No lo conozco (Vinícius Jr.) Sí, me ha dicho que lo conoce, que iban a salir a comer, hermano yo sé todo. Obvio ya tengo mi camiseta de Real Madrid. Nos llevamos súper bien y como te digo, somos amigos, siempre lo he dicho, no tenía por qué molestarme. No tendría por qué estar mal con ella (De repente Vinícius la está pretendiendo también) ¿ah sí, no sabía?", expresa el chico reality.